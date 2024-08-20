На левом берегу Новосибирска откроют новый сквер

Сегодня, 20 августа, пройдет открытие нового сквера в Ленинском районе Новосибирска. Он располагается на улице Танкистов.
Его создали для прогулок в зоне с активным пешеходным трафиком, неподалеку от спортивной площадки.
– Жители микрорайона высадили здесь 27 диких яблонь-крупномеров и 45 кустов спиреи, которые в перспективе превратятся в зеленую изгородь, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Украшением проекта стала изящная металлическая арка. В сквере также появились лавочки и урны.
Все работы по благоустройству планируется завершить к 80-летию Победы, которое будет отмечаться в 2025 году. Проект создан при поддержке мэрии Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что Первомайский сквер не сдали в намеченные сроки в Новосибирске.
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