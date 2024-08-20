За изуродованный лифт и украденную у таксиста куртку пошел под суд житель Новосибирска

Житель Новосибирска пошел под суд сразу по двум уголовным статьям: «Умышленное повреждение чужого имущества» и «Кража». «Отмудохать» лифт и украсть куртку сибиряк успел уже в этом году.

По данным следствия, 21 января Иван Каракин, ударом кулака заблокировал лифт в доме №318 по улице Красный проспект. Разозлившись, что лифт перестал ему подчиняться, она стал осыпать кулаками и пинками двери и стены кабины, оборудованными зеркалом, панелью и металлическим поручнем. После «бойцовских» приемов Каракина кабина лифта была деформирована и пришла в негодность.

— ООО «УКЭЖ «Сибирская инициатива» причинен ущерб на общую сумму 342 724 рубля, — сообщила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Кроме того, 1 июня Иван Каракин украл куртку у таксиста, который его подвозил по указанному адресу. Сумма ущерба, причиненная водителю оценивается в 30 тысяч рублей.

В ближайшее время Калининский районный суд рассмотрит поступившее в отношении новосибирца уголовное дело.

Ранее редакция сообщала о голом мужчине, катавшемся на лифте по этажам высотки на улице Кирова. свободный от всяческих комплексов сибиряк попал в объективы видеокамеры, установленной в подъезде дома.