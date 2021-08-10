Мишу Шмакова спасет операция

В семь лет на плановой диспансеризации невролог обратила внимание на впалую грудь Миши и назначила массаж, лечебную физкультуру.

— Все это мы делали. А когда сын пошел в школу, от долгого сидения деформация стала еще больше. Миша ни на что не жаловался, у него ничего не болело, и врачи на лечении не настаивали. В подростковом возрасте дефект стал настолько очевидным, что Миша стеснялся переодеваться на физкультуре, перестал ходить в бассейн, на пляж. Мы поехали на консультацию в Новосибирский НИИТО. Там выявили деформацию грудной клетки 3-й степени, нарушение в работе дыхательной системы. Сказали, если срочно не начать лечение, ситуация усугубится, скажется на работе сердца, — рассказывает мама Миши Анна Шмакова.

Нужна операция – установка специальных пластин, которые постепенно выпрямят ребра.

— На фоне активного роста Миши деформация грудины резко прогрессирует и уже достигла крайней, 3-й степени. Отмечаются нарушения в работе дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Поможет только операция, она щадящая, малоинвазивная. Эффект будет виден сразу, но для полного исправления деформации понадобится два-три года, тогда и удалим пластины, — говорит Василий Суздалов, травматолог-ортопед Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я.Л. Цивьяна (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость операции составляет 460 760 рублей. Семья Миши не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Мы живем вдвоем, я работаю, но моей зарплаты едва хватает на скромную жизнь. Помогите нам! — просит Анна.

Помочь Мише можно по ссылке.