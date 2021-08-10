В магазинах Новосибирска резко увеличилось количество контрафакта

Очередную партию подделок обнаружили таможенники в ходе рейда по торговым точкам Новосибирской области, сообщает пресс-служба ведомства.

— Кроссовки, кепки, носки и спортивная одежда с логотипами известных брендов продавалась в одном из магазинов поселка Мошково Новосибирской области.

Выездная проверка, проведенная сотрудниками Новосибирской таможни совместно с представителями МВД России по Новосибирской области, показала, что импортный товар в количестве 1004 единиц попал на российские прилавки незаконно – изделия обладали признаками контрафактности и отличались от оригинальной продукции «NIKE», «PUMA», «GUCCI», «ARMANI», «LACOSTE», «ADIDAS», «TOMMY HILFIGER», — говорится в сообщении. — Данный товар изъят для проведения дополнительной проверки с целью принятия процессуального решения.

Всего за первое полугодие текущего года сотрудники службы таможенного контроля выявили больше 45 тысяч подделок в магазинах города Новосибирска и Новосибирской области. Это в 30 раз больше, чем за такой же период прошлого года. Одежда, обувь, парфюмерная продукция, батарейки, сумки, лезвия для бритв, автозапчасти c незаконно нанесенными логотипами известных брендов были изъяты. В отношении нарушителей закона предусмотрена административная и уголовная ответственность по статьям 14.10 КоАП РФ (Незаконное использование чужого товарного знака) и 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров).