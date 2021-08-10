Конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» поздравляет Анатолия Квашнина с юбилеем!

По инициативе Анатолия Васильевича, занимавшего должность полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, в 2006 году стартовал Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО». Проект был задуман как один из инструментов для создания активного общественного диалога, позволяющего привлечь внимание к позитивному опыту управления территорий округа, а также рассказать о проблемных вопросах, требующих скорейшего решения.

Можно с уверенностью сказать, что все эти годы «Сибирь.ПРО» успешно выполнял свои главные задачи. Статус межрегионального проекта способствовал укреплению связей между представителями средств массовой информации, бизнес-структурами и органами власти регионов Сибири. За 15 лет своего существования он завоевал доверие журналистов, получил признание экспертного сообщества и приобрел большую популярность. Информационная открытость и масштаб конкурса, компетентная оценка независимого экспертного жюри ежегодно выявляют новые таланты, подтверждают высокий уровень сибирской журналистики.

Организационный комитет «Сибирь.ПРО» поздравляет с юбилеем Анатолия Васильевича Квашнина и выражает глубокую признательность за большой личный вклад в становление и развитие медиапроекта. Конкурс по праву стал важной частью общественной жизни регионов Сибирского федерального округа. Под девизом «Власть, бизнес, СМИ: партнерство во имя стабильности и процветания Сибири!» он следует важной миссии – сделать жизнь сибиряков лучше.

От всей души желаем Анатолию Васильевичу благополучия, крепкого здоровья и бодрости духа на долгие годы!

Справка

Анатолий Васильевич Квашнин родился 15 августа 1946 года в городе Уфе Башкирской АССР. В 1969 году окончил Курганский машиностроительный институт, в 1976 году – Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского, в 1989 году – Академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К.Е. Ворошилова. А.В. Квашнину присуждена ученая степень кандидата социологических наук, доктора военных наук. С 2000 года – член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН).

После окончания института Анатолий Квашнин служил в Вооруженных Силах страны. Военную службу начал заместителем командира танковой роты, занимал различные командно-штабные должности. В 1992 году А.В. Квашнин назначен на должность заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. С февраля 1993 года – первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. С июня 1997 года являлся начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первым заместителем Министра обороны Российской Федерации.

С сентября 2004 года по сентябрь 2010 года – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.