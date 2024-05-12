Водитель иномарки влетел в столб в Новосибирске

12 мая в Новосибирске водитель Lexus пробил дорожное ограждение и врезался в столб. ДТП произошло на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Космической.
Информации о пострадавших, а также официальных комментариев Госавтоинспекции пока нет.
Напомним, по данным мэрии Новосибирска, за три месяца, в Новосибирске погибли семь пешеходов. В общей сложности был совершен 141 наезд на человека.
Ранее редакция сообщала, что женщина-мотоциклист пострадала в ДТП на Октябрьском мосту в Новосибирске.
Источник фото: телеграм-канал «Инцидент- Новосибирск»
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