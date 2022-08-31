Разыгран конкурс по созданию оборудования для второй экспериментальной станции «СКИФ»

ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» и Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН) заключили государственные контракты на разработку, изготовление, монтаж, шефмонтаж, шефналадку технологического оборудования экспериментальной станции «Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне» Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Исполнитель работ был определен по результатам конкурсных процедур согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Об этом сообщила пресс-служба СКИФ.

КТИ НП СО РАН будет интегратором по созданию оборудования станции. Общая стоимость трех контрактов — 1,18 млрд рублей. Конструкторско-технологический институт к декабрю 2024 года должен создать «под ключ» оборудование экспериментальной станции.

— Часть оборудования будет размещена в экспериментальном зале здания накопителя (где находится большая часть экспериментальных станций), другая — в отдельном здании. В дополнительный контракт вынесено изготовление и поставка автономного специализированного экспериментального стенда рентгеновской диагностики с набором рентгеновских детекторов и системами их позиционирования, — пояснили редакции в пресс-службе ЦКП «СКИФ».

Станция будет решать задачи материаловедения, а также наук о жизни. Для этого будет использоваться высокоэнергетическое (сверхжесткое) рентгеновское излучение с энергией фотонов от 30 до 150 кэВ, обладающее высокой проникающей способностью. — Такое излучение поможет получить высококонтрастные изображения как конструкционных материалов (металлов, сплавов, пластиков) и целых узлов машин, так и живых лабораторных животных (мышей, крыс, минипигов), для которых в составе станции предусмотрен мини-виварий. Помимо статичных изображений исследуемых объектов на станции будет «сниматься» рентгеновское кино, — комментируют в ЦКП «СКИФ». — Такие фильмы необходимы, например, для изучения поведения изделий машиностроения в условиях внешних воздействий (высокой температуры, давления, механической деформации, нагрузки, разрыва и других). Также синхротронное излучение на станции позволит в особом режиме фазового контраста визуализировать внутренние органы и физиологические процессы в живых организмах. Такие исследования важны, например, для ранней диагностики злокачественных опухолей, контроля противоопухолевой терапии, а также приживаемости различных имплантов.

Для исполнения контрактов Конструкторско-технологический институт планирует задействовать собственные производственные мощности, а также привлечь в кооперацию организации-партнеры для разработки и создания вакуумных систем, радиационно-защищенных помещений и ряда других специализированных систем в составе станции.

КТИ НП СО РАН также выступает исполнителем контрактов по созданию фронтендов для шести станций первой очереди ЦКП «СКИФ» по заказу Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН. Фронтенд — это комплекс оборудования, предназначенный для вывода синхротронного излучения из накопителя на экспериментальную станцию.

Напомним, в середине августа ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН» и Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН заключили два государственных контракта на разработку, изготовление, монтаж, шефмонтаж, шефналадку технологического оборудования экспериментальной станции «Быстропротекающие процессы». Общая стоимость контрактов составила 1,1 млрд рублей.

Тендеры по выбору подрядчика для создания оборудования еще для двух станций первой очереди Институт катализа планирует провести до конца 2022 года, два — в 2023 году. Их цена сейчас формируется.

Всего в рамках первой очереди планируется построить 6 экспериментальных станций. Ранее замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова не исключала, что с созданием оборудования для одной из станций могут возникнуть серьезные сложности.

ЦКП «СКИФ» Института катализа СО РАН — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово. Центр представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.

Ранее редакция сообщала, что Sitronics примет участие в создании суперкомпьютера в Новосибирске.