Михаил Колотов досрочно ушёл с поста главы Здвинского района

Глава Здвинского района Новосибирской области Михаил Колотов принял решение о досрочном прекращении полномочий. Информация об этом размещена на сайте администрации 3 февраля. Решение об отставке он принял 31 января. Врио главы Здвинского района назначен первый заместитель администрации — начальник управления архитектуры, строительства, коммунального и дорожного хозяйства администрации района Андрей Рагулин.

31 января Совет депутатов Здвинского района на 47 сессии утвердил положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Здвинского района. Конкурс по отбору кандидатур на должность руководителя будет объявлен на внеочередной 48 сессии, которая состоится 7 февраля.

Стоит отметить, что проект постановления губернатора о назначении членов конкурсной комиссии по отбору претендентов в главы Здвинского района появился на сайте электронной демократии еще 28 января 2025 года.

Михаил Колотов родился в 1957 году в Здвинске. Закончил Новосибирский сельскохозяйственный институт. Занимает должность главы района с декабря 2004 года. Срок его полномочий истекал в декабре 2025 года.

Ранее редакция сообщала, что конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города Бердска завершила прием документов от желающих. Всего на пост градоначальника сейчас претендует 9 человек. Отбор кандидатов состоится 13 февраля.