«Цифрового концлагеря не будет»: В Сибирском управлении Центробанка прокомментировали мифы о цифровом рубле

В пилотном проекте по внедрению цифрового рубля в финансовую систему России сегодня принимают участие 15 банков. Тестируются переводы между гражданами, а также оплата покупок и услуг. С августа 2023 года в цифровых рублях проведено уже несколько десятков тысяч операций.

В Сибирском ГУ ЦБ сообщили, что те, кто уже использовали эту форму рубля, говорят, что работа с ней проста и удобна. Однако остальные всё чаще сталкиваются с различными мифами и домыслами про это средство расчета. Например, в прошлом году в социальных сетях и мессенджерах жителей Новосибирска появлялись сообщения о том, что пенсии в ближайшее время будут выплачиваться только в цифровых рублях.

В банке назвали самые распространенные мифы:

Никто не собирается принудительно переводить людей на цифровые рубли . Каждый сам выбирает как ему удобнее заплатить: наличными, безналичными или цифровыми рублями.

. Каждый сам выбирает как ему удобнее заплатить: наличными, безналичными или цифровыми рублями. У цифрового рубля нет срока годности .

. Цифровые будет выпускать Банк России.

Курс рубля по отношению к иностранной валюте формируется вне зависимости от его формы: цифровой, наличной и безналичной.

формируется вне зависимости от его формы: цифровой, наличной и безналичной. Информация об остатках на цифровых кошельках защищена банковской тайной.

Никакого «цифрового концлагеря» не будет, заверяют в Центробанке. Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России напоминает, что у людей было настороженное отношение к платежным картам, потом к карте «Мир», потом к Системе быстрых платежей, но сейчас все эти инструменты успешно интегрировались в нашу жизнь.

— Настороженное отношение к чему-то новому, особенно если это связано с деньгами, — это нормально, — считает Марина Асаралиева.

Советник по линии развития цифровизации вице-мэра Новосибирска, руководитель комитета по информационным технологиям Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», председатель Общественного совета при Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области Руслан Копцев ранее отмечал, что большие перспективы видит в части развития третьей формы денег, а именно цифровых.

— Мы живем в эпоху рождения третьей формы денег — цифровых валют. Это совсем другая сущность, которой ранее не было. Многие путают цифровые и криптофинансы. Разница между ними в том, что цифровой рубль, юань эмитируют ЦБ этих стран. А криптовалюты не эмитированы никем. По каждому цифровому рублю можно увидеть всю цепочку операций: с момента его эмиссии Центробанком и до момента последней операции, в отличие от наличных или безналичных денег. Конечно, это дает дополнительную прозрачность и контроль, — говорил Копцев.

Также, по его мнению, снизится роль коммерческих банков: если раньше нужно было в каждом из них открывать отдельные лицевые и расчетные счета, то при использовании цифрового рубля счет будет единым, потому что все операции будут проходить в одном месте — на сервере Центробанка. Это приведет к уменьшению стоимости переводов, так как уберется посредничество в транзакциях.

Ранее редакция сообщала о том, что только 12% новосибирцев готовы получать зарплату в цифровых рублях.