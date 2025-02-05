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Экс-регоператор Новосибирска требует банкротства компании группы «Тайгер-Сибирь»

  • 05/02/2025, 11:30
Автор: Юлия Данилова
Экс-регоператор Новосибирска требует банкротства компании группы «Тайгер-Сибирь»
Ранее она входила в тройку игроков, работающих на рынке сортировки вторсырья города

В арбитражный суд Новосибирской области поступил иск от ООО «Экология Новосибирск». Бывший регоператор по утилизации твердых коммунальных отходов, который находится в банкротстве, настаивает на признании несостоятельной компании ООО «ТБО». Сумма иска составляет 29,8 млн руб.

Напомним, компания «ТБО» входит в группу «Тайгер Сибирь», которая в настоящее время уходит с рынка раздельного сбора отходов в Новосибирске. Группа занималась сбором и переработкой различных видов вторсырья и была одним из лидеров этого рынка в Сибири. ООО «ТБО» специализируется на сборе бумаги и картона, стекла, алюминия, ПЭТ, ПНД, деревянных поддонов и аккумуляторов. Кроме того, на площадке ООО «ТБО» проходила сортировка мусора. На предприятии установлена мусоросортировочная линия. Оно осуществляло сбор — в контейнеры для раздельного накопления — вывоз, обработку и захоронение «хвостов». В 2021 году годовая производительность компании составляла 12037,70 тонн. Для сравнения, в 2024 году сортировочные линии «Спецавтохозяйства» приняли 4272 тонны вторсырья, сданного новосибирцами. Это почти на тонну больше, чем городом ранее, сообщала пресс-служба компании. Мощности сортировочных линий АО «САХ» позволяют принять 100 тысяч тонн раздельно собранных отходов в год.

В 2021 году представители «ТБО» заявляли, что «Экология-Новосибирск» несвоевременно рассчитывается с ними за оказанные услуги.

Стоит также отметить, что компания ООО «ТБО» планировала стать одним из резидентов экопромышленного парка, который формируется в Новосибирской области и должен открыться в конце 2025 года.

По данным сервиса Контур Фокус, учредителями ООО «ТБО» являются Наталья Хонина (74%) и ООО «Гофра Коллектинг» (26%). ​Выручка компании в 2023 году составила 43 млн рублей (- 72%), чистая прибыль — 82 тысячи. Если посмотреть на результаты финансовой деятельности компании в динамике, то ее выручка резко упала в 2020 году  —  до 39 млн рублей. Напомним, с 2019 в регионе начал работать регоператор. В 2022 году она выросла до 156 млн, а в 2023 снова провалилась.

Ранее редакция сообщала о том, что субсидиарную ответственность «Дяди Дёнера» разделили на троих

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : раздельный сбор отходов вторсырье банкротство


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