Михаил Мишустин и Андрей Травников обсудили вопросы социально-экономического развития региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил главе правительства России Михаилу Мишустину, что драйвером роста экономики региона является обрабатывающая промышленность, прежде всего высокотехнологичных отраслей. В пример он привел производство малотоннажной химии – боле 14%, лекарственных препаратов – почти 18%, производство электротехники – 25%. Особенно глава региона отметил производство компьютеров и электронно-оптической техники.

— Новосибирская область – номер один в Сибирском федеральном округе по туризму. Бурно развиваются информационные технологии и связь, большой вклад в экономику региона вносит наука, — подчеркнул губернатор.

При этом Михаил Мишустин высоко оценил успехи, достигнутые Новосибирской областью в последние годы. По его словам, регион активно развивается и практически по всем направлениям, о которых ранее упоминалось на встречах, достигнут большой прогресс.