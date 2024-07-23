Михаил Мишустин и Андрей Травников обсудили вопросы социально-экономического развития региона

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил главе правительства России Михаилу Мишустину, что драйвером роста экономики региона является обрабатывающая промышленность, прежде всего высокотехнологичных отраслей. В пример он привел производство малотоннажной химии – боле 14%, лекарственных препаратов – почти 18%, производство электротехники – 25%. Особенно глава региона отметил производство компьютеров и электронно-оптической техники.
— Новосибирская область – номер один в Сибирском федеральном округе по туризму. Бурно развиваются информационные технологии и связь, большой вклад в экономику региона вносит наука, — подчеркнул губернатор.
При этом Михаил Мишустин высоко оценил успехи, достигнутые Новосибирской областью в последние годы. По его словам, регион активно развивается и практически по всем направлениям, о которых ранее упоминалось на встречах, достигнут большой прогресс.
— Радует то, что в экономике области превалирует технологичная продукция. Мы оцениваем по четырем параметрам развития, основным: это внутренний рост ВРП, это количество инвестиций, количество рабочих мест, и, соответственно, рост реальных доходов населения, — заявил председатель правительства РФ.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО
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