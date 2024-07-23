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Новосибирец от радости вызвал себе скорую помощь после приема у вице-мэра

  • 23/07/2024, 19:32
Автор: Алёна Пятенок
Новосибирец от радости вызвал себе скорую помощь после приема у вице-мэра
Мужчина так впечатлился решением своей проблемы, что у него поднялось давление.

Инцидент произошел накануне в департаменте строительства и архитектуры мэрии. Посетителю после приема у главы департамента Алексея Кондратьева потребовалась помощь медиков.

Новосибирец Владимир Притьмов так долго добивался решения своего вопроса, что когда ему пообещали согласовать постройку, которая на 70 сантиметров залезла на муниципальную землю, то он едва не лишился чувств от радости.

― Я собрал все согласования, у меня все есть абсолютно. То есть никто не против. И до сих пор я ничего не смог добиться. У меня есть большая папка, в которой содержится переписка, ― рассказал журналистам Сибкрай.ru сибиряк.

А в конце января 2024 года мэрия подала на Притьмова иск в суд с требованием снести выпирающий на 70 сантиметров угол капитального строения. Пришлось потратить много времени и нервов, чтобы этого не делать.

И вот на личном приеме у Кондратьева мужчина, услышав заветные слова, сильно разволновался. Он вышел из кабинета и почувствовал себя очень плохо.

― Я зашел в приемную Кондратьева, и полулежа оттуда вызвал скорую. Измерили давление – у меня было 180 на 110. Мне дали сильную таблетку, давление сбили, я смог кое-как дойти до машины, ― поделился своей историей Владимир.

Теперь он надеется, что его ожидания не будут обмануты и глава департамента сдержит свое слово.

Источник фото: минздрав Новосибирской области.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : Скорая помощь вице-мэр Алексей Кондратьев.


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