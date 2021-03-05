Вклады в Банке «Левобережный» с повышенными процентами

Оформите срочный вклад под 5% годовых и выше в Банке «Левобережный». Разместить под проценты можно любую сумму от 50 000 рублей.

Ставка по сезонному вкладу «Снежинка» составляет 5% годовых. Открыть его можно на полгода (181 день). Выплата доходов осуществляется по истечении срока вклада. Посчитайте свой возможный заработок на сайте банка. Просто укажите сумму, которую вы планируете внести, и калькулятор покажет, сколько денег вы получите в конце срока.

Под 5% годовых можно также оформить вклад «Любимый». Он создан для тех, кто хочет разместить деньги на более длительный срок – один или полтора года (367 или 540 дней) с ежемесячной выплатой процентов.

При наличии счета в Банке «Левобережный» вклады «Снежинка» и «Любимый» можно открыть дистанционно – через интернет-банк или мобильное приложение BL-Online. Если у вас еще нет счета, внесите деньги на вклад в любом отделении банка.

Еще более выгодную ставку банк предлагает по вкладу «Любимый» (пенсионер) – 5,25% годовых. Это срочный вклад для клиентов, которые получают выплаты из пенсионного фонда на счет или вклад в Банке «Левобережный». Его можно открыть как на год, так и на полтора. Проценты по нему вы будете получать каждый месяц и их можно периодически снимать либо продолжать хранить на счете. Рассчитать доход от вложений можно, перейдя по ссылке. Для оформления вклада «Любимый» (пенсионер) обращайтесь в офисы банка.

Пусть ваши накопления работают на вас! Получить консультацию по вкладам можно у специалистов по телефону 8-800-3333-555 или в отделениях Банка «Левобережный» (ПАО).