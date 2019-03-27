Михаила Абызова обвиняют в хищении 4 млрд рублей

Бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов задержан по подозрению в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб, сообщили в пресс-службе СК РФ.

— По данным следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество. Действуя в соучастии с иными лицами он похитил мошенническим путем денежные средства в размере 4 млрд рублей, принадлежащие ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих производство и передачу электроэнергии на территории Новосибирской области, — говорится в сообщении пресс-службы.

Его соучастниками в СК называют Николая Степанова, Максима Русакова, Галину Фрайденберг, Александра Пелипасова и Сергея Ильичева. Они работали в разных организациях. Так, Александр Пелипасов возглавлял «Новосибирскэнерго» и СИБЭКО, Максим Русаков работал в структурах РАО «ЕЭС», Николай Степанов был гендиректором и председателем совета директоров группы Ru-Com (управляла активами Абызова), Сергей Ильичев возглавлял РЭС, а Галина Фрайденберг была заместителем директора по экономике и финансам Новосибирской ГЭС.

Отмечается, что похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

— Своими противоправными действиями соучастники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны, — подчеркивают в Следственном комитете.

Абызов задержан, в ближайшее время следствие намерено решить вопрос о мере пресечения в отношении него.

По статье о создании преступного сообщества Михаилу Абызову грозит до двадцати лет лишения свободы. Часть 4 статьи УК РФ «Мошенничестве», по которой также подозревается экс-министр, предусматривает до десяти лет колонии.

Фото: с сайта Следственного комитета РФ