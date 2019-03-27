 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Porsche Cayenne: новосибирский дилер начал прием заказов

Пресс-служба штутгартской марки назвала цены на обновленную модель.
  • 27/03/2019, 10:02
Porsche Cayenne: новосибирский дилер начал прием заказов

Новосибирский дилер Porsche, компания OOO«Премиум Парк», начала прием заказов на новый купе-кроссовер Cayenne Coupe, который поступит в продажу в конце мая. Цены на новинку стартуют с 5 млн 877 тыс. рублей за модификацию Cayenne Coupe и от 11 млн 013 тыс. рублей за Cayenne Turbo Coupe.

В базовую комплектацию автомобиля входят: усилитель рулевого управления Power Steering Plus, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, ассистент парковки с передними и задними датчиками и камерой заднего вида, адаптивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) и пакет Sport Chrono. В базовой комплектации автомобиль оснащается панорамной стеклянной крышей, в качестве опции доступна карбоновая крыша.

Автомобиль предлагаются в двух вариантах привода: 3-литровый 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом в Cayenne Coupe, мощностью 340 л.с. На стандартный разгон с места до 100 км/ч в комплектации с серийным пакетом Sport Chrono требуется 6 секунд. При оснащении «спортивными пакетами» это время сокращается до 5,9 секунды. Максимальная скорость составляет 243 км/ч.

Фото porsche.ru

Популярное с сайта

Владимир Якуба

Новосибирцам предлагают принять участие в реалити

27/03/2019, 10:34
Тренинг в формате реалити от Владимира Якубы «Продажи в условиях жесткой конкуренции» 12 апреля пройдет в Новосибирске.
Ресторанно-отельная отрасль Новосибирска

Сделать город аппетитным

27/03/2019, 10:07
Ресторанно-отельная отрасль Новосибирска — репутационный «тягач» города. А спидометру этой супермашины еще далеко до предельной отметки.
Михаила Абызова обвиняют в хищении 4 млрд рублей

Михаила Абызова обвиняют в хищении 4 млрд рублей

27/03/2019, 10:02
Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Актуальный разговор

Ведев

«Фактически мы имеем ситуацию, когда рубль «разгоняют» за счет бюджетного правила»

Все материалы
Новости

Новосибирские хирурги первыми в России имплантировали безэлектродный кардиостимулятор

27/03/2019, 14:16

«Крепкие девелоперы» освобождены от эскроу-счетов

27/03/2019, 14:09

Актуализированный генплан Новосибирска будет готов к концу года

27/03/2019, 13:05

В Новосибирской области в этом году отремонтируют более 100 км федеральных дорог

27/03/2019, 12:12

Родители не будут оплачивать интернатное содержание детей в учебно-научных центрах

27/03/2019, 11:35

Новосибирцам предлагают принять участие в реалити

27/03/2019, 10:34

Сделать город аппетитным

27/03/2019, 10:07

Михаила Абызова обвиняют в хищении 4 млрд рублей

27/03/2019, 10:02

РЭС использует инновационные приборы для выявления хищений электроэнергии

27/03/2019, 08:00

«СибНИА им Чаплыгина» планирует запустить моноплан

26/03/2019, 20:16

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска