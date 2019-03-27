Porsche Cayenne: новосибирский дилер начал прием заказов

Новосибирский дилер Porsche, компания OOO«Премиум Парк», начала прием заказов на новый купе-кроссовер Cayenne Coupe, который поступит в продажу в конце мая. Цены на новинку стартуют с 5 млн 877 тыс. рублей за модификацию Cayenne Coupe и от 11 млн 013 тыс. рублей за Cayenne Turbo Coupe.

В базовую комплектацию автомобиля входят: усилитель рулевого управления Power Steering Plus, 20-дюймовые легкосплавные колесные диски, ассистент парковки с передними и задними датчиками и камерой заднего вида, адаптивная подвеска Porsche Active Suspension Management (PASM) и пакет Sport Chrono. В базовой комплектации автомобиль оснащается панорамной стеклянной крышей, в качестве опции доступна карбоновая крыша.

Автомобиль предлагаются в двух вариантах привода: 3-литровый 6-цилиндровый двигатель с турбонаддувом в Cayenne Coupe, мощностью 340 л.с. На стандартный разгон с места до 100 км/ч в комплектации с серийным пакетом Sport Chrono требуется 6 секунд. При оснащении «спортивными пакетами» это время сокращается до 5,9 секунды. Максимальная скорость составляет 243 км/ч.

Фото porsche.ru