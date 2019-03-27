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РЭС использует инновационные приборы для выявления хищений электроэнергии

За 2018-2019 годы с помощью прибора выявлено и составлено 32 акта о безучетном потреблении общим объемом более 8,4 млн кВт*ч.
  • 27/03/2019, 08:00
РЭС
Использование прибора позволяет выявить самые изощренные способы искажения показаний, которые применяются «умельцами», имеющими специальное электротехническое образование.

Согласно действующему законодательству, сетевая организация обязана проводить проверки расчетных приборов учета потребителей и осуществлять контроль за правильностью снятия ими показаний таких приборов не реже 1 раза в год. Персонал акционерного общества «Региональные электрические сети» — системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области — проводит систематические проверки приборов учета потребителей на всей территории региона в рамках реализации долгосрочной комплексной программы мероприятий по работе с потерями электрической энергии.

— Существующие способы незаконного потребления электроэнергии довольно легко определяются при помощи поисковых алгоритмов и специальных приборов. В своей работе сотрудники подразделений АО «РЭС» по работе с потерями используют современное и высокоэффективное диагностическое оборудование, которое позволяет с высокой точностью определить причину и величину недоучета электрической энергии, — сообщает пресс-служба компании.

РЭС
РЭС
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На сегодняшний день в обществе применяют один из флагманских  приборов такого типа, обеспечивающих измерение основных показателей качества электроэнергии (по ГОСТ 32144-2013) и других электроэнергетических величин в диапазонах и с пределами допускаемых основных погрешностей измерения. Всего в АО «РЭС» используется 25 единиц данного оборудования, этот прибор состоит на вооружении всех филиалов общества, а также управления учета и качества электроэнергии предприятия, специалисты которого осуществляют периодический мониторинг показателей качества электроэнергии и проведение различных видов испытаний, измерений и проверок электроустановок.

Данное устройство обладает рядом отличительных технических характеристик, в том числе высокой точностью измерений (класс 0,2) и широким диапазоном рабочих температур, что позволяет проводить проверки в любых электроустановках даже в суровых сибирских условиях, уточняют технические специалисты сетевой организации. Кроме того, использование прибора позволяет определить погрешность измерений отдельного прибора учета и измерительного комплекса в целом, а также без отключения электроэнергии оценить правильность включения прибора учета с помощью векторной диаграммы, выводящейся на монитор устройства, и многое другое.

— Особенно эффективно применение данного оборудования при инструментальных проверках энергоемких потребителей с резкопеременной нагрузкой и затрудненным доступом к цепям трансформаторов тока. При проведении контрольных мероприятий сотрудники АО «РЭС» выполняют проверку систем учета потребителя, подключая  устройство в параллель с установленным прибором учета с помощью высокоточных токовых клещей и зажимов типа «крокодил», — описывают алгоритм работы прибора в компании. — Затем прибором проводится сравнение количества потребленной электроэнергии, зафиксированной счетчиком и самим контрольным устройством за время проведения диагностики. При нормальном режиме потребления эти значения совпадают или находятся в пределах погрешности, нормируемой для конкретного типа установленного счетчика.

Если обнаруживается разница показаний, прибор сразу же выдает погрешность установленного комплекса учета в процентах. Для специалистов АО «РЭС» такие расхождения служат сигналом для детальной проверки прибора учета и определения причин искажения показаний. По завершении составляется акт, где фиксируется, что прибор учета не может быть расчетным, и указывается предписание о замене или ремонте элемента измерительного комплекса. Естественно, каждый выявленный случай несанкционированного вмешательства в работу систем учета для искажения текущих показаний также влечет за собой оформление акта о неучтенном потреблении электроэнергии, который предъявляется к оплате недобросовестным потребителям.

Первые экземпляры высокоточного оборудования поступили на вооружение филиалов АО «РЭС» чуть больше года назад, и постепенно практика их применения для выявления причин коммерческих потерь электроэнергии стала давать ощутимые результаты. Всего за 2018 год и начало 2019 года по итогам проверок, проведенных с использованием данного оборудования, составлено 32 акта о безучетном потреблении общим объемом более 8,4 млн кВт*ч.

В компании отмечают, что использование прибора позволяет выявить самые изощренные способы искажения показаний, которые применяются «умельцами», имеющими специальное электротехническое образование. Применяя незаконные методы вмешательства в работу измерительных комплексов, они пытаются уменьшить реальные объемы потребления именно у крупных потребителей. Стоит отметить, что незаконно потребленное электричество используется нарушителями не только для ведения бизнеса, но и для удовлетворения бытовых нужд.

РЭС

— Так, при проведении инструментальной проверки измерительного комплекса учета предприятия пищевой промышленности с помощью специального высокоточного устройства был обнаружен недоучет электрической энергии в размере 31,3%. При детальном осмотре было выявлено, что причиной недоучета на объекте является вмешательство в работу системы учета, благодаря которому часть тока не проходила через прибор учета, тем самым обеспечивая недобросовестному потребителю существенную «экономию» при расчетах за потребленную электроэнергию, — рассказали в пресс-службе АО «РЭС». — Еще одним примером могут служить результаты проверки, проведенной энергетиками в одном из товариществ собственников недвижимости. Во время инструментальной проверки одного из измерительных комплексов учета прибор зафиксировал погрешность на уровне 72%, то есть почти три четверти объема электроэнергии не учитывались счетчиком, а значит, и не оплачивались потребителем. При подробном изучении комплекса учета также было обнаружено несанкционированное вмешательство с целью уменьшения показаний в виде винтов, шунтирующих (закорачивающих) вторичные обмотки трансформаторов.

Важно отметить, что применяемыми ранее инструментами определить такого рода недоучет было практически невозможно. К тому же, для выявления незаконного потребления потребовалось бы разобрать схему измерительного комплекса, в том числе даже с отключением оборудования. Теперь определить факт недоучета измерительного комплекса возможно и без отключений — именно благодаря использованию высокоточных приборов.

Таким образом, практика применения специалистами АО «РЭС» современных диагностических устройств показала достаточно высокую эффективность подобного оборудования, которое позволяет не только фиксировать показатели качества электроэнергии и регистрировать параметры электрической сети, но и выявлять нарушение работоспособности измерительных комплексов учета потребителей, в том числе с целью хищения электроэнергии.

Отдельно стоит отметить, что инициировать проведение проверки недобросовестного потребителя может любой сознательный гражданин. Для этого необходимо сообщить в АО «РЭС» об известных фактах несанкционированного воздействия на приборы учета, самовольного подключения к электрическим сетям и других нарушениях любым удобным способом:

  • позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;
  • заполнив форму с приложением медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;
  • отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС»

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