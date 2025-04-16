Рекламодателям

«Мне уродов не страшно»: омбудсмена по защите прав мигрантов предложил создать депутат Госдумы РФ

  • 16/04/2025, 11:00
Автор: Ольга Кирсанова
«Мне уродов не страшно»: омбудсмена по защите прав мигрантов предложил создать депутат Госдумы РФ
По мнению парламентария, этот специалист должен рассматривать жалобы иностранцев

Ярый защитник гастарбайтеров в Госдуме Константин Затулин предложил ввести должность омбудсмена по правам мигрантов, в чьи полномочия должно входить рассмотрение жалоб, поступающих от ценнейших иностранных специалистов.

— Я, например, считаю, что это очень правильная идея была — создать омбудсмена по правам мигрантов и иностранных граждан. У нас есть омбудсмен по правам человека, но у него основная сфера работы — это граждане Российской Федерации, — заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий полагает, что специалиста по защите иностранцев можно будет выделить в офисе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, либо ввести отдельно. Наделённый новыми полномочиями чиновник будет обязан разбираться в жалобах от мигрантов.

Стоит отметить, что данное предложение Затулина остаётся пока только на уровне инициативы — никто из чиновников и общественников возникновение омбудсмена по правам мигрантов не обсуждал и не комментировал. Однако, по словам самого депутата, «ксенофобы и мигрантофобы немедленно принялись перевирать его мотивы».

«Мне уродов не страшно»: омбудсмена по защите прав мигрантов предложил создать депутат Госдумы РФ

— Мои так называемые критики, — ну, например, с ксенофобского сайта «КОНТ», ищущего кто бы меня «завалил» и обозвавшие мигрантов, когда-то живших с нами в одной стране, «зверьём моим», — лишнее доказательство тому, что, дай им волю, и Россия превратится из многонациональной Российской Империи в озлобленное государство нациков по типу Украины. Мне даже не нужно искать доказательств их отношения к «инородцам», «мигрантам» и др. Достаточно ознакомиться с тем, как они пишут обо мне, моей семье, жене и внуках. Мне уродов не страшно, мне за них стыдно, — написал Затулин в своём Телеграм-канале.

Но очевидно, что подобная инициатива в стране, где не только простые обыватели, но и силовики, и чиновники, и Церковь бьют тревогу от устроенного миграционного беспредела, как минимум выглядит диверсией.

Так, в феврале нынешнего года глава центрального аппарата Следственного комитета России привёл статистику по уголовным преступлениям. По его данным, мигрантами и лицами без гражданства в 2024 году совершено 38 578 преступлений. И, по сравнению с 2023 годом, стало больше жалоб в ведомство от граждан по поводу нелегальной миграции — с 95 до 701.

— Происходящие в стране миграционные процессы должны быть поставлены под жёсткий контроль государства, надёжно обеспечивающие национальные интересы РФ и её граждан, — комментировал плачевную статистику Александр Бастрыкин.

Стоит отметить, что только из Москвы с начала 2025 года выдворили 4,8 тысячи мигрантов. Их отправили за пределы страны по решениям судов. Там отметили, что среди тех, кого выслали, больше всего граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. За прошлый год из российской столицы отправили на родину свыше 18,7 тысячи иностранцев, за 2023 — около 12 тысяч. Мигранты нарушали законодательство и были признаны судом виновными в совершении административных правонарушений. Теперь они не смогут въехать на территорию России в течение пяти лет. Этот показатель на 31% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в УФССП Москвы.

Ранее Константин Затулин обращался в СК России из-за угроз расправой от «мигрантофобов». Преследования и угрозы изнасилованием всей его семьи, по словам депутата, посыпались после его критических замечаний к законопроекту о тестировании детей иностранцев для зачисления в школы. Речь идёт о поправках, которые главный защитник приезжих  внёс накануне принятия закона — он предложил готовить детей мигрантов, не знающих русского языка, за счёт государства и налогоплательщиков.

Изображение сгенерировано нейросетью Шедеврум, фото из Телеграм-канала Константина Затулина

1 600

Рубрики : Власть Политика

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Мигранты депутат Константин Затулин Госдума РФ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алена Иванова, управляющий партнер агентства интегрированного маркетинга A.STUDIO

Алена Иванова: Маркетинг в Сибири фокусируется на продукте, а не на потребителях

Эксперт оценила актуальные тренды на рынке маркетинга
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Стал известен коэффициент полезности депутатов Госдумы от Новосибирской области
16/04/25 12:00
Власть Политика
Новосибирцы могут обменять мелкие монеты в рамках акции «Монетная неделя»
16/04/25 11:05
Финансы
«Мне уродов не страшно»: омбудсмена по защите прав мигрантов предложил создать депутат Госдумы РФ
16/04/25 11:00
Власть Политика
Новосибирск вошел в число лидеров по количеству DDoS-атак
16/04/25 9:30
Технологии
Девелоперы Новосибирска прониклись интересом к строительству в рамках КРТ
16/04/25 9:00
Недвижимость Рынки
Мэр Новосибирска ограничил движение самокатчиков в День Победы
15/04/25 19:00
Общество
Новые типы контейнеров для перевозки ядерного топлива начали применять на НЗХК
15/04/25 18:30
Технологии
Жителям Новосибирска рассказали, как выбрать продукты к Пасхе
15/04/25 18:00
Общество
Жителям Новосибирской области рассказали о самых надежных машинах
15/04/25 18:00
Гостиничный комплекс около Речного вокзала в Новосибирске готовится к запуску
15/04/25 17:30
Недвижимость
В центре Новосибирска перекроют улицы для репетиций Парада Победы
15/04/25 17:00
Общество
Новосибирская область резко увеличила экспорт рапсового масла
15/04/25 16:30
Агропром Бизнес ВЭД
Новосибирца Бориса Богаткова оживили при помощи искусственного интеллекта
15/04/25 16:00
История Общество
Новосибирская область готовится широкомасштабно отметить 80-летие Победы
15/04/25 15:40
Власть
Новосибирская область выбилась в лидеры по росту ДТП в России в 2025 году
15/04/25 15:30
Право&Порядок
За год ПСБ увеличил портфель финансирования новосибирских предприятий ОПК на 30%
15/04/25 15:25
Финансы
Kia включила Россию в планы продаж на 2025 год
15/04/25 15:00
Общество
Шесть цистерн бензина забрали у нелегального торговца в Новосибирске
15/04/25 14:00
Общество
Проекты Брусники в Новосибирске в российском топе по потребительским качествам
15/04/25 13:22
Бизнес
Восемь отелей Новосибирска победили в международной премии
15/04/25 13:00
Общество
Популярное
Трупы животных, найденные у озера в Новосибирской области, утилизируют
11/04/25 16:30
Новосибирский депутат требует радикальных мер в отношении бродячих собак
9/04/25 18:00
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новости компаний
Уралсиб запустил акцию «Отличное решение» для новых бизнес-клиентов
16/04/25 9:10
Банк Уралсиб в Кузбассе стал участником молодежного марафона по кибербезопасности
15/04/25 9:10
Банк Уралсиб принял участие в Днях карьеры Новосибирского государственного университета
11/04/25 10:56
Новосибирские энергетики подтвердили свой статус лидера в ежегодном рейтинге
10/04/25 15:45
Уралсиб предлагает бесплатную экспертную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности
8/04/25 9:10
Банк Уралсиб стал партнером конференции молодых ученых по молекулярной биологии
7/04/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска