«Мне уродов не страшно»: омбудсмена по защите прав мигрантов предложил создать депутат Госдумы РФ

Ярый защитник гастарбайтеров в Госдуме Константин Затулин предложил ввести должность омбудсмена по правам мигрантов, в чьи полномочия должно входить рассмотрение жалоб, поступающих от ценнейших иностранных специалистов.

— Я, например, считаю, что это очень правильная идея была — создать омбудсмена по правам мигрантов и иностранных граждан. У нас есть омбудсмен по правам человека, но у него основная сфера работы — это граждане Российской Федерации, — заявил первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Парламентарий полагает, что специалиста по защите иностранцев можно будет выделить в офисе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, либо ввести отдельно. Наделённый новыми полномочиями чиновник будет обязан разбираться в жалобах от мигрантов.

Стоит отметить, что данное предложение Затулина остаётся пока только на уровне инициативы — никто из чиновников и общественников возникновение омбудсмена по правам мигрантов не обсуждал и не комментировал. Однако, по словам самого депутата, «ксенофобы и мигрантофобы немедленно принялись перевирать его мотивы».

— Мои так называемые критики, — ну, например, с ксенофобского сайта «КОНТ», ищущего кто бы меня «завалил» и обозвавшие мигрантов, когда-то живших с нами в одной стране, «зверьём моим», — лишнее доказательство тому, что, дай им волю, и Россия превратится из многонациональной Российской Империи в озлобленное государство нациков по типу Украины. Мне даже не нужно искать доказательств их отношения к «инородцам», «мигрантам» и др. Достаточно ознакомиться с тем, как они пишут обо мне, моей семье, жене и внуках. Мне уродов не страшно, мне за них стыдно, — написал Затулин в своём Телеграм-канале.

Но очевидно, что подобная инициатива в стране, где не только простые обыватели, но и силовики, и чиновники, и Церковь бьют тревогу от устроенного миграционного беспредела, как минимум выглядит диверсией.

Так, в феврале нынешнего года глава центрального аппарата Следственного комитета России привёл статистику по уголовным преступлениям. По его данным, мигрантами и лицами без гражданства в 2024 году совершено 38 578 преступлений. И, по сравнению с 2023 годом, стало больше жалоб в ведомство от граждан по поводу нелегальной миграции — с 95 до 701.

— Происходящие в стране миграционные процессы должны быть поставлены под жёсткий контроль государства, надёжно обеспечивающие национальные интересы РФ и её граждан, — комментировал плачевную статистику Александр Бастрыкин.

Стоит отметить, что только из Москвы с начала 2025 года выдворили 4,8 тысячи мигрантов. Их отправили за пределы страны по решениям судов. Там отметили, что среди тех, кого выслали, больше всего граждан Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. За прошлый год из российской столицы отправили на родину свыше 18,7 тысячи иностранцев, за 2023 — около 12 тысяч. Мигранты нарушали законодательство и были признаны судом виновными в совершении административных правонарушений. Теперь они не смогут въехать на территорию России в течение пяти лет. Этот показатель на 31% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в УФССП Москвы.

Ранее Константин Затулин обращался в СК России из-за угроз расправой от «мигрантофобов». Преследования и угрозы изнасилованием всей его семьи, по словам депутата, посыпались после его критических замечаний к законопроекту о тестировании детей иностранцев для зачисления в школы. Речь идёт о поправках, которые главный защитник приезжих внёс накануне принятия закона — он предложил готовить детей мигрантов, не знающих русского языка, за счёт государства и налогоплательщиков.