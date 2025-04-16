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Ирина Гребнева: За дробление бизнеса при помощи ИП теперь грозит уголовное дело

Пресечение злоупотреблений выравнивает поле для честных игроков
  • 16/04/2025, 10:00
Автор: Юлия Данилова

Управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева рассказала о новых уголовных рисках при фиктивной регистрации ИП:

Ирина Гребнева, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» — Государство продолжает борьбу с теневым бизнесом, и на этот раз — через уголовное преследование. Новый законопроект, вводящий уголовную ответственность за фиктивную регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП), восполняет давний пробел в законодательстве и может серьезно повлиять на схемы дробления бизнеса.

Фактически ИП у нас всегда были в равных условиях с юридическими лицами, но уголовная ответственность касалась только последних. Это создавало очевидную лазейку, которой активно пользовались в схемах по обналичиванию и уходу от налогов.

Новый закон не затронет добросовестных предпринимателей: если вы действительно ведете бизнес, нанимаете сотрудников и платите налоги — вам бояться нечего. А вот участие в схемах, где через «индивидуалов» фактически выплачивается зарплата и обналичиваются средства, теперь может повлечь не только налоговые претензии, но и уголовное преследование.

Особое внимание — практике дробления бизнеса, когда крупные компании оформляют сотрудников, родственников или третьих лиц в статусе ИП, чтобы незаконно применять упрощенные налоговые режимы. Теперь за такую «помощь» можно получить не просто претензии по доначислениям, а реальное уголовное дело. И уже не на компанию, а на конкретное физическое лицо, на которого оформлялся бизнес.

При этом я не считаю, что инициатива создает административные барьеры. Пресечение злоупотреблений не может ухудшить бизнес-климат. Наоборот, оно выравнивает поле для честных игроков.

Риски признания дроблением минимальны, если ИП работает на общей системе налогообложения. Это означает, что он не использует налоговые льготы, доступные, например, при применении УСН, ЕНВД или патента, и при этом является плательщиком НДС. Также важно учитывать, что выручка и численность работников во всей связанной группе лиц (включая юридическое лицо и ИП) не должны превышать лимиты, установленные для применения спецрежимов. Если эти условия соблюдаются, то, как правило, контролирующие органы не усматривают в таких отношениях признаков искусственного дробления бизнеса.

Если компании создание ИП необходимо не для ухода от налогообложения, а для работы, то ей нужно понимать: любые действия бизнеса должны иметь прозрачную и экономически оправданную цель. Если взаимодействие с индивидуальными предпринимателями действительно продиктовано производственной необходимостью, а не стремлением сократить налоговую нагрузку, то формально оно не нарушает закон. Однако налоговые органы всегда будут анализировать, какие именно деловые цели стоят за этим. Простое утверждение «нам так удобно работать» — не аргумент. Как правило, за такими конструкциями кроется более прагматичная мотивация: потребность в наличных, необходимость гибкого найма или желание снизить административные издержки. И если эти мотивы не будут документально подтверждены и логически обоснованы, существует риск, что схема будет признана формальной и направленной на дробление бизнеса.

Поэтому предпринимателям важно заранее оценивать риски и — в идеале — документировать деловую цель взаимодействия, чтобы в случае проверки быть готовыми ее обосновать. В противном случае формулировка «это нужно просто для работы» в глазах налоговой может выглядеть недостаточно убедительно.

Несмотря на ужесточение ответственности за регистрацию ИП я не стала бы делать прогнозы, что реестр ИП в регионе почистится. Статистика по реестру ИП достаточно волатильна: предприниматели регулярно открывают и закрывают ИП по самым разным причинам. Кто-то переходит на работу в найм, кто-то, наоборот, масштабирует бизнес и регистрирует юрлицо. Изменения, связанные с усилением уголовной ответственности, безусловно, влияют на информационный фон, но говорить о прямой и однозначной связи с динамикой количества ИП в реестре, на мой взгляд, преждевременно.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что предпринимателям снова приходится дробиться, чтобы выживать.

Фото предоставлено адвокатским бюро «Гребнева и партнеры», автор фотографии: Светлана Большакова.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ИП дробление бизнеса


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