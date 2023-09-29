Одна заявка на Домклик — на любую ипотеку Сбера

Теперь клиенту достаточно подать одну универсальную заявку, чтобы получить одобрение сразу по всем ипотечным программам, которые ему доступны.

Раньше подать заявку можно было только по одной ипотечной программе, клиентам приходилось самостоятельно разбираться, какие условия им подходят.

Теперь при одобрении заявки на кредит Домклик предложит все подходящие программы. Клиент сразу увидит актуальные процентные ставки, максимальную сумму кредита, размер ежемесячного платежа и другие условия ипотеки.

После одобрения кредита в личном кабинете Домклик пользователь сможет производить расчеты, регулируя цель кредита, чтобы выбрать наиболее выгодную программу из одобренных.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы стремимся автоматизировать процессы приобретения жилья и давать клиентам современные решения, ничего лишнего. С одной заявкой на любую ипотечную программу мы значительно упрощаем и оптимизируем процесс покупки жилья. Теперь наши клиенты сразу получают одобрение по всем доступным программам и могут выбрать подходящую, зная все условия и максимальный кредитный лимит. Это ещё один шаг на пути к цифровизации ипотеки и новый уровень заботы о наших клиентах».

Подать одну заявку на любую ипотеку Сбера можно онлайн на сайте и в мобильном приложении Домклик, а также в СберБанк Онлайн — в веб-версии и приложении на Android-устройствах (версии 14.18 и новее).

Обновленный процесс доступен для всех ипотечных программ Сбера, кроме рефинансирования, ипотеки на коммерческую недвижимость, программы с субсидированием от застройщика и ипотеку траншами.