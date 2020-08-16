Это практично, сокращает количество устройств на рабочем месте. Позволяет более оптимально использовать рабочее пространство.
В зависимости от типа печатающего устройства многофункциональные устройства бывают;
Лазерные МФУ используют для печати порошок. Лазер в нужных местах производит поляризацию светочувствительного барабана. В местах поляризации порошок прилипает к поверхности барабана. Прокатываясь по бумаге оставляет прилипший порошок на бумаге. Бумага с нанесенным на нее порошком проходит мимо нагретого барабана. Под действием температуры порошок спекается и прочно сцепляется с бумагой. Лазерные имеют высокую скорость печати и отличное разрешение. Недостатки – высокая стоимость устройства, особенно цветного, и расходных материалов.
Струйные наносят изображение струйкой чернил, вылетающей из дюз. Размер точки в несколько десятков микрон. Точки сливаясь между собой дают все цвета спектра. Струйные по конструкции самые простые и соответственно самые дешевые. Обычно используются в домашних устройствах. Чернила хранятся в специальных картриджах или используются СНПЧ (станция непрерывной подачи чернил). Картриджи довольно дорогие, низкая скорость печати и есть возможность засыхания чернил в печатающей головке и выходу ее из строя. На таком устройстве нужно печатать каждый день.
Термосублимационные МФУ — это устройства использующие для печати твердые чернила, которые испаряются, минуя жидкую форму. В зависимости от температуры изменяется цвет чернил. Плохо распространены в быту. Из-за своей высокой цены и стоимости расходных материалов используются только для фотопечати очень высокого качества.
Обычно МФУ это: принтер + сканер + копир. Но есть и устройства, которые дополняют и расширяют возможности отдельных устройств.
Одна из популярных функций, расширяющих возможности принтера из состава МФУ. Это функция позволяет печатать на обоих сторонах листа. Лист автоматически переворачивается и печать идет как на страницах книги. Отступ для подшивки на лицевой с левой стороны. На обратной с правой. Печать производится так же как в книге. Можно сразу брошюровать.
Позволяет включать МФУ в состав локальной сети как сетевое устройство или подключаться к Интернету через встроенный модем.
Позволяет подключиться к телефонной сети, отправлять, и получать факсы. Информация отправляется отсканированная с одного или нескольких листов, нажимая соответствующие кнопки на пульте. Другой вариант – отправляются отсканированные и сохраненные листы с помощью специальной компьютерной программы.
Удобное приспособление, позволяющее сканировать сразу много листов. Находится в крышке сканирующего устройства. Не надо по одному листу укладывать на стекло сканера.
Многофункциональное устройство имеет целый список преимуществ:
Из недостатков можно назвать только то, что если выйдет из строя одно устройство, то лишаешься сразу нескольких функций которые он выполнял.
МФУ — это очень удобное устройство, которое свело в один несколько единиц оргтехники. Широкий ассортимент МФУ предлагает компания «Технодом». Обратившись на сайт по адресу technodom.kz, можно найти подходящее устройство с необходимым набором функциональных возможностей по приемлемым ценам. Ежедневно использование МФУ экономит время и помогает в обработке информации не только в офисах, оно помогает учиться детям и взрослым. Является выгодным вложением денежных средств.
Фото с сайта компании Технодом
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