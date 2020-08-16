Это практично, сокращает количество устройств на рабочем месте. Позволяет более оптимально использовать рабочее пространство.

Виды МФУ

В зависимости от типа печатающего устройства многофункциональные устройства бывают;

Лазерные;

Струйные;

Термосублимационные.

Лазерные МФУ используют для печати порошок. Лазер в нужных местах производит поляризацию светочувствительного барабана. В местах поляризации порошок прилипает к поверхности барабана. Прокатываясь по бумаге оставляет прилипший порошок на бумаге. Бумага с нанесенным на нее порошком проходит мимо нагретого барабана. Под действием температуры порошок спекается и прочно сцепляется с бумагой. Лазерные имеют высокую скорость печати и отличное разрешение. Недостатки – высокая стоимость устройства, особенно цветного, и расходных материалов.

Струйные наносят изображение струйкой чернил, вылетающей из дюз. Размер точки в несколько десятков микрон. Точки сливаясь между собой дают все цвета спектра. Струйные по конструкции самые простые и соответственно самые дешевые. Обычно используются в домашних устройствах. Чернила хранятся в специальных картриджах или используются СНПЧ (станция непрерывной подачи чернил). Картриджи довольно дорогие, низкая скорость печати и есть возможность засыхания чернил в печатающей головке и выходу ее из строя. На таком устройстве нужно печатать каждый день.

Термосублимационные МФУ — это устройства использующие для печати твердые чернила, которые испаряются, минуя жидкую форму. В зависимости от температуры изменяется цвет чернил. Плохо распространены в быту. Из-за своей высокой цены и стоимости расходных материалов используются только для фотопечати очень высокого качества.

Дополнительные возможности

Обычно МФУ это: принтер + сканер + копир. Но есть и устройства, которые дополняют и расширяют возможности отдельных устройств.

Дуплекс

Одна из популярных функций, расширяющих возможности принтера из состава МФУ. Это функция позволяет печатать на обоих сторонах листа. Лист автоматически переворачивается и печать идет как на страницах книги. Отступ для подшивки на лицевой с левой стороны. На обратной с правой. Печать производится так же как в книге. Можно сразу брошюровать.

Сетевое устройство

Позволяет включать МФУ в состав локальной сети как сетевое устройство или подключаться к Интернету через встроенный модем.

Факс

Позволяет подключиться к телефонной сети, отправлять, и получать факсы. Информация отправляется отсканированная с одного или нескольких листов, нажимая соответствующие кнопки на пульте. Другой вариант – отправляются отсканированные и сохраненные листы с помощью специальной компьютерной программы.

Автозагрузчик листов для сканера

Удобное приспособление, позволяющее сканировать сразу много листов. Находится в крышке сканирующего устройства. Не надо по одному листу укладывать на стекло сканера.

Плюсы и минусы приобретения МФУ

Многофункциональное устройство имеет целый список преимуществ:

Экономия пространства в рабочей зоне. На столе часто мало места и держать принтер и сканер затруднительно. Работа с отдельным сканером приводит к необходимости вставать;

Экономия электроэнергии и места в фильтре питания. Один блок питания питается от одной электрической розетки;

Подключение к компьютеру также через один USB-порт;

Одно устройство стоит чуть дороже чем отдельное, но дешевле чем два отдельных.

Из недостатков можно назвать только то, что если выйдет из строя одно устройство, то лишаешься сразу нескольких функций которые он выполнял.

Заключение

МФУ — это очень удобное устройство, которое свело в один несколько единиц оргтехники. Широкий ассортимент МФУ предлагает компания «Технодом». Обратившись на сайт по адресу technodom.kz, можно найти подходящее устройство с необходимым набором функциональных возможностей по приемлемым ценам. Ежедневно использование МФУ экономит время и помогает в обработке информации не только в офисах, оно помогает учиться детям и взрослым. Является выгодным вложением денежных средств.

Фото с сайта компании Технодом