Банк Акцепт снизил ставки на кредиты малому бизнесу!

Вы можете оформить кредит на пополнение оборотных средств или приобретение коммерческой
недвижимости. Кредиты предоставляются под залог недвижимости, транспортных средств и поручительство регионального Гарантийного фонда поддержки малого и среднего бизнеса.
Также Банк Акцепт предлагает предпринимателям рефинансирование уже действующего кредита по этой же ставке – от 8,5% годовых!
Для получения кредита можно заполнить онлайн-заявку на сайте или обратиться в офис банка.
Подробности по тел.: 8-800-100-27-34 и на akcept.ru.
Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
мкрн Горский, 60
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2«б»
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
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