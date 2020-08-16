Один из Новосибирских перевозчиков, работающих в районе, оказался вне закона

10 августа 2020 года Новосибирское УФАС России признала индивидуального предпринимателя нарушившим ст. 14.8 Федерального закона «О защите конкуренции», согласно которой не допускаются иные формы недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными статьями 14.1 — 14.7 настоящего Федерального закона. Ему выдано предписание о прекращении ведение деятельности без соответствующих разрешительных документов, сообщили в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.

В пресс-службе рассказали, что нарушение выразилось в ведении деятельности по осуществлению регулярных перевозок в границах Новосибирской области в отсутствие заключённого с уполномоченным органом в сфере транспортного обслуживания населения договора об осуществлении регулярных перевозок, по которому осуществляют деятельность хозяйствующие субъекты, имеющие выданные в установленном порядке документы на оказание данных услуг населению.

— Такие недобросовестные действия влекут получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, а именно, предприниматель не несет расходы, связанные с ее осуществлением в части участия в проводимых департаментом конкурсах, приготовлением к осуществлению предпринимательской деятельности в части приобретения необходимого оборудования, — пояснила заместитель руководителя Наталья Камнева. — Кроме того, осуществление деятельности на одном товарном рынке с легальными перевозчиками в одинаковых географических границах может повлечь убытки добросовестных участников рынка, так как потенциальные пассажиры не видят существенных различий в перевозчиках.

Отмечается, что ранее Новосибирским УФАС России было выдано предупреждение предпринимателю о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. В установленный срок предупреждение не исполнено.

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