Мобильная связь стала менее доступной

По данным исследования Content Review, посвященным тарифам на мобильную связь в России в первом полугодии, средняя стоимость минимального пакета увеличилась на 16%. Регионами с самой доступной стоимостью связи названы Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Магаданская и Сахалинская области. Дороже всего по итогам полугодия мобильная связь оказалась в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Новосибирская область по индексу доступности связи среди регионов РФ занимает практически золотую середину.

В первом полугодии 2021 года в состоянии ценовой войны остались лишь два из четырех федеральных операторов РФ – Tele2 и МТС. Операторы предлагают самые низкие начальные пакетные тарифы в большинстве регионов, однако их наполнение является минимальным, тогда как начальные пакетные тарифы «Билайна» и «МегаФона» можно назвать достаточными для более широких групп абонентов. В частности, в минимальных тарифах «Билайна» и «МегаФона» размер пакета трафика достигает 25 гигабайт, тогда как в минимальных тарифах Tele2 и МТС пакеты трафика начинаются с 3-5 гигабайт.

Операторы стали более сфокусированы на определённые ниши рынка: