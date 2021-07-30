Рекламодателям

Как стартапу выйти за рубеж и не потерять деньги

  • 30/07/2021, 15:30
Новости Новосибирска
С целью масштабироваться и стать привлекательными для инвесторов.

Какие инструменты помогут продвинуть стартап на зарубежный рынок и сколько это может стоить фаундеру, рассказали эксперты акселерационной программы Академпарка Евгений Иванов, основатель IT-стартапов, и Игорь Мендзебровский, серийный hardware-предприниматель.

Акселераторы и отраслевые ассоциации

Если говорить про американский рынок, то, если у вас уже есть продукт или хотя бы прототип, смело обращайтесь в такие топовые акселераторы, как Y Combinator, Plug and Play, Comcast, 500 Startups, TechStars. Присутствие в большинстве этих сообществ бесплатно. Кроме того, существует сообщество Go Global World, где состоят более 1 500 стартапов по всему миру, а также международные эдвайзеры, менторы и инвесторы ранних стадий.

Помимо акселераторов можно обратиться в отраслевые ассоциации, считает Игорь Мендзебровский.

Интеллектуальная собственность

Задача стартапа — сформировать продукт, запустить его и привлечь инвестиции для кратного роста компании. Основным активом компании является интеллектуальная собственность, в которую и вкладывается инвестор.

— Когда выходишь на иностранный рынок, все, что у тебя есть, – это интеллектуальная собственность, и она должна быть защищена. Помните: российский патент действует только в России, поэтому в дальнейшем подавайте международную заявку РСТ и дополнительно на американский патент, — подчеркивает Игорь Мендзебровский.

Как отмечает Евгений Иванов, в отличие от hardware-стартапов, IT-решения защищены меньше, поскольку их легче скопировать и сделать аналог. Тем не менее, если вы хотите продавать софт, существуют разного вида лицензии, например, GPL, MIT. В дальнейшем, если ваше программное обеспечение увеличивает капитализацию, стоит задуматься о патенте в США.

Исследование рынка

— Когда мы выходили на американский рынок с многофункциональной медицинской кроватью, сперва изучили запросы сотен больниц и госпиталей. Затем сформировали внутренний отдел коммуникации, в котором работают native-представители наших рынков. Они обзвонили более 1 000 учреждений, откуда в качестве клиентов к нам пришло 6 %, — поделился Игорь Мендзебровский.

— Customer development можно начать проводить самостоятельно: составляйте таблицу своей целевой аудитории: кто они, где обитают, звоните, пишите и обращайтесь к ним как к экспертам. Когда ваш продукт уже продается, обращайте внимание на отзывы текущих клиентов: люди заплатили за него, и, если что-то не так, у них есть отличная мотивация дать вам обратную связь, — добавил Евгений Иванов.

Платформы по продвижению стартапов

На краудфандинговых площадках люди могут вносить предоплату понравившимся стартапам. Чтобы привлечь финансы в свой проект, идея должна быть проработана и привлекательно упакована.

— Если хочешь, чтобы действительно “выстрелило”, необходимо привлекать подрядчиков и выделять немало средств на качественный контент, – считает Игорь Мендзебровский.

Евгений Иванов напоминает, что существуют и более простые формы продвижения стартапа, например, презентовать свой IT-продукт большому количеству людей, воспользовавшись такими сервисами, как репозитории софта, каталоги различных CMS, площадки с платными плагинами или кодом, места размещения b2b-сервисов по подписке.

— Пишите материал прикладного характера, упоминая, как ваша компания поможет решить проблемы. Размещайтесь в Twitter, Facebook или на таких ресурсах как Medium, Tumblr или Reddit. Это может принести вам не только репосты и комментарии, но и трафик на сайт, — добавляет Евгений Иванов.

Партнеры

— Самым очевидным способом поиска зарубежных партнеров являются социальные сети Facebook и Twitter, а также Linkedln. Презентуя свою компанию, делайте акцент на преимуществах своего предложения и выгоде, которую получит партнер. Деловые переговоры – это отдельный вид искусства, поэтому многое будет зависеть от владения иностранным языком и понимания чужого менталитета, – считает Евгений Иванов.

Итоговый чек-лист:

  1. Обращайтесь в местные акселераторы, которые позволят обзавестись полезными знакомствами, предоставят экспертов и бизнес-ангелов. Участие в большинстве акселераторов – 0 $.
  2. Если у вас приборостроительный или биомедицинский стартап, сотрудничайте с локальными отраслевыми ассоциациями, которые помогают установить партнерские отношения между эксплуатантами и производителями, дают доступ к экономической и финансовой аналитике отраслевых рынков и обеспечивают проект экспертизой. Членство в такой ассоциации может обойтись от 1 500 $.
  3. Интеллектуальная собственность должна быть защищена, на какой рынок вы бы не выходили. Приобретайте российский, международный, европейский и американский патенты. Некоторые лицензии на ПО приобретаются бесплатно, патент на изделие или его деталь может стоить от 8 000 $ без учета приобретения товарного знака, логотипа и регистрации софта.
  4. Изучайте целевую аудиторию, ее менталитет, проводите custdev, общайтесь со своими потенциальными и текущими пользователями как с экспертами, изменяйте продукт в соответствии с их запросами. Custdev можно проводить самостоятельно – одна гипотеза проверяется в среднем за две недели с лендингом и трафиком на 500 $, но если вы привлекаете на аутсорс экспатов, то придется заложить от 2 500 $ на одного человека в месяц.
  5. Используйте платформы по продвижению стартапов, пишите статьи прикладного характера на острые темы, упоминая свой продукт в качестве решения проблемы. Размещайтесь в соцсетях и медиа. Присутствие в них, без учета рекламы, может обойтись в 0 $, а для сбора средств на краудфандинговых платформах придется вложиться в контент и маркетинг от 10 000 $.
  6. Ищите зарубежных партнеров в Facebook, Twitter и Linkedln, развивайте владение иностранным языком, помните о различиях в ментальности. Руководствуйтесь стратегией win-win.
  7. Понимайте pipeline развития своего проекта, хотя бы с глубиной три года. Ваши партнеры должны понимать вектор вашего движения и долгосрочность отношений с вами.

Фото и материал предоставлены бизнес-инкубатором Академпарка

449

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : стартап бизнес-инкубатор Академпарк


0
0
Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Объем внешней торговли Сибири вырос на 15%

29/07/2021, 10:01

Транспортную развязку на границе Кузбасса и Новосибирской области откроют для движения в сентябре нынешнего года

26/07/2021, 19:24

Число банкротств среди физлиц в Сибири выросло до 9,2 тыс. человек

26/07/2021, 10:09

30 сентября истекает срок возврата временно ввезенных автомобилей

23/07/2021, 12:36

Актуальный разговор

Актуальный разговор

По итогам первого полугодия в физическом объеме экспорт леса уменьшился на 11,5%

Все материалы
Лента новостей

Мобильная связь стала менее доступной

30/07/2021, 16:15

Тренд на дезурбанизацию сохраняется

30/07/2021, 14:41

Сразу трех новосибирцев будут судить за сбор сведений и разглашение банковской тайны

30/07/2021, 13:34

Новосибирская область получит 2,5 млрд рублей бюджетных кредитов для погашения долгов

30/07/2021, 13:02
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
22/07/21, 16:11
Новости компаний

Контакт-центр для бизнеса Банка Уралсиб начал работать в режиме 24/7

30/07/2021, 12:53

Tele2 осталась самым быстрорастущим оператором мира несмотря на пандемию

30/07/2021, 12:12

Выручка нефинансовых сервисов Сбера выросла в три раза в I полугодии

30/07/2021, 11:35

Клиенты ВТБ Онлайн смогут менять валюту по заданному курсу

30/07/2021, 11:06

Выгодное решение для пенсионеров в Банке Акцепт!

30/07/2021, 11:03

В каких жилых комплексах Новосибирска, на ваш взгляд, соотношение цена/качество наиболее оправдано? (выберите до 5 ответов)

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирской области

Новосибирская область получит 2,5 млрд рублей бюджетных кредитов для погашения долгов

Коррупция на дорогах: нарушения есть? А если найдем?

Park Cafe в Первомайском сквере Новосибирска снесут по решению суда

Внешнеторговый оборот Новосибирской области вырос на 11,5%

Область хочет привлечь в регион федеральные деньги через промышленников

Финансы

Новости Новосибирска

50 тысяч рублей получат работодатели региона за каждого трудоустроенного безработного

Предпринимателям разрешили пересчитывать стоимость патента в меньшую сторону

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

ЦБ повысил ключевую ставку до 6,5% впервые с 2014 года

«Юнико Металл» увеличит выручку на 20%

Политика

Новости Новосибирска

«Красные» обвиняют «Зеленых» в создании предпосылок для сибирского майдана

Генеральная прокуратура потребовала закрыть ютуб-канал городского депутата

Мэра Новосибирска сватают в будущие президенты РФ

Ушел из жизни экс-глава Новосибирской области

Кто громче и скандальнее отзовет мэра Новосибирска?

Недвижимость

Новости Новосибирской области

Тренд на дезурбанизацию сохраняется

Выставочный павильон-недострой на берегу Оби продан

Проект ГК «Расцветай» оценил главный архитектор Москвы

Левобережье Новосибирска — место комфортного проживания

В Новосибирске регистрируется 400 — 500 ипотечных сделок ежедневно

Технологии

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

На банкноте в 200 рублей будет антисептическая защита

Студент НЭТИ разрабатывает браслет-помощник для детей с аутизмом

Новосибирской водой заинтересовалось «Роснано»

Новосибирская область хочет заключить несколько соглашений с «РОСНАНО»

Телекоммуникации

Телекоммуникации

Мобильная связь стала менее доступной

Год в цифре: голос новосибирцев уходит в LTE

МегаФон создал голосового ассистента для абонентов

МегаФон запустил обучающую платформу для защиты от киберугроз

МТС увеличила выручку на облачном рынке в 6,5 раз с начала 2021 года

Агропром

Новости Новосибирской област

Новосибирская область отправила за рубеж почти 300 тысяч тонн сельскохозяйственных культур

Почему выросла цена на овощи в новосибирских магазинах?

Фабрику депутата Заксобрания не пускают в банкротство

У производителей практически закончилась гречка

Новосибирская область снова претендует на грант для развития научно-образовательного центра

Транспорт

Новости Новосибирска

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

Пандемия заставила новосибирцев в 8 раз чаще ездить на такси

Для «Городской электрички» рядом с НГУ откроют новую остановку

Документы для получения инфраструктурных кредитов нужно подготовить до ноября

Травников планирует обратиться с проектом городской электрички в правительство РФ

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

В Новосибирскую область поступила первая партия вакцины «Спутник-Лайт»

Графеновые нанотрубки сделали киберпротезы рук чувствительными к сенсорным экранам

В Новосибирской области развернуто более 6,5 тысяч коек для пациентов с коронавирусом

Почти полтора миллиарда рублей поступит в ковид-госпитали Новосибирской области

Авто

Новости Новосибирска

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Названы самые популярные подержанные автомобили на вторичном рынке в регионе

С 1 июля дилеры Lada поднимут цены на все модели бренда

Роскошь и комфорт нового GLE купе

Туризм

Новости туризма

Обновленный список ограничений и требований к путешественникам по России

С 1 августа появятся новые льготы для путешественников

Актуальный список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России

Роспотребнадзор отменил ПЦР-тесты для возвращающихся из-за границы привитых россиян

УФАС будет следить за ценами в Новосибирске во время чемпионата мира по хоккею

Общество

Новости Новосибирска

Кикшеринговая компания инвестирует в сеть велодорожек в Академе

В Новосибирске закроется один из ковид-госпиталей

1 августа в Новосибирске запустят новый речной маршрут

50 тысяч рублей получат работодатели региона за каждого трудоустроенного безработного

Мостовая концессия позволит обновить городские инженерные сети

Стиль жизни

Новости Новосибирска

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Большинство салонов Новосибирска застряло в 90-х

Впервые состоялся турнир по игре в кёрлинг среди команд общественного объединения «VIP-club»

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июль 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×







×
Наверх в Новости Новосибирска