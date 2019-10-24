Мобильный банк для бизнеса

Банк постоянно совершенствует и развивает свои сервисы, предлагая клиентам самые технологичные и эффективные инструменты.

Теперь корпоративные клиенты, использующие Интернет-банк Faktura.ru, смогут скачать его мобильную версию «BL Business Банк Левобережный» в App Store и Google play.

Данное приложение позволит не только получать информацию по остаткам, но и открывать депозиты, вести журнал бухгалтера, расплачиваться с контрагентами, а также узнавать информацию обо всех актуальных и новых продуктах банка.

Это существенно сэкономит время клиентов и расширит возможности взаимодействия с банком.

Для получения доступа к приложению необходимо обратиться в офис банка.

Фото: пресс-служба банка