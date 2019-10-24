В 2020 году в мусорный тариф включат расходы на приобретение емкостей для сбора отходов

В 2019 году в тарифе на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами не предусмотрены расходы на проектирование, модернизацию и строительство объектов, но заложены расходы по обработке части собираемых отходов. Также предусмотрены расходы регионального оператора и НДС. Об этом на встрече с представителями НП «Новосибирская лига объединений домовладельцев» сообщила генеральный директор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова.

Напомним, единый тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами установлен департаментом по тарифам Новосибирской области. С 1 июля 2019 года его размер составил 446,82 руб. за кубический метр (с учетом НДС). Размер платежа для физических лиц – 88,62 руб. с человека в месяц. Расходы на транспортирование ТКО —72,82% (64,54 руб.), расходы на захоронение и обработку ТКО — 7,97% (7,06 руб.), расходы регионального оператора — 2,54% (2,25 руб.) и НДС 16,67% (14,77 руб.).

— При формировании тарифа на следующий год будут включены расходы на приобретение емкостей для сбора отходов, – отметила Лариса Анисимова.

Она подчеркнула, что по данным министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области, необходимо приобрести более 44 тысяч контейнеров для сбора отходов.

Фото: Евгения Серёгина