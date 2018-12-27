Студенты НГТУ придумали передвижную пиццерию, перерабатывающую биоотходы

Разработанная студентами НГТУ передвижная пиццерия, перерабатывающая биоотходы, принесла победу на международном чемпионате по созданию проектов «Твой мир — твойпроект», который проходил на площадке Южно-Уральского государственного университета, сообщили в пресс-службе университета.

— Цель нашего проекта — создать пиццерию с заботой об экологии. Мы будем продавать салаты, бургеры и пиццу, отходы от которых будем перерабатывать в биогаз с помощью технологичной системы биогазовых установок, — рассказывает один из авторов проекта, студент 2 курса факультета бизнеса Рустам Халиков.

По словам авторов проекта, со 100 кг пищевых отходов будет получено примерно 1 кубометр биогаза, а это примерно 1—2 КВт электроэнергии (в день человек тратит примерно 5—6 КВт).

— Проект будет обеспечивать животных, растения и производство «собственным» теплом, электричеством, топливом и высококачественными удобрениями. Переработка будет осуществляться за счет органических отходов, которые люди ежедневно утилизируют впустую, — говорят в НГТУ.

Фото: пресс-служба НГТУ