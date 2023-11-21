Мода и красота, тренды и дефиле: в Новосибирске прошел Фестиваль «Образ»

Фестиваль для горожан организован с целью поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса Новосибирска.

Организаторы фестиваля: Комитет по развитию предприятий индустрии красоты, Комитет по развитию индустрии детских товаров и услуг Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» и Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.

Формат мероприятия уникален, ведь фестиваль смог объединить на свой площадке представителей индустрии моды, красоты, детских товаров и услуг, сотворив настоящий праздник для горожан.

Сотни участников познакомились с новосибирскими брендами – производителями качественной детской и взрослой одежды, косметики, бадов, парфюмерии. Новосибирцы смогли порадовать себя не только шоппингом, но и воспользоваться бьюти-услугами, открыть для себя ремесленные мастерские и организации детского образования и досуга, которые организовали различные мастер-классы для гостей фестиваля.

«На сцене шла непрерывная программа, которую открыл Абсолютный чемпион Мира по парикмахерскому искусству, сертифицированный судья Союза парикмахеров и косметологов России Александр Смолкин с фееричным шоу», – рассказывает Анна Зубаровская, организатор фестиваля, член Совета, заместитель руководителя Комитета по развитию предприятий индустрии красоты Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». «Далее были показательные выступления от детских и взрослых вокальных студий, танцевальных коллективов, показы модельных агентств от новосибирских брендов одежды», – сообщила Марина Москаленко, руководитель Комитета по развитию индустрии детских товаров и услуг Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ».

Каждые три часа организаторы проводили различные конкурсы, победители которых получили подарки от предпринимателей и спонсоров мероприятия.

«Чуть больше 90 предприятий представили свою продукцию и услуги на фестивале «Образ». Видим, что на площадке не хватает места. И раз такой интерес публики и предпринимателей, — на будущий год нужно подумать о том, чтобы фестиваль расширить», — отметил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин.

В открытии Фестиваля так же приняли участие: заместитель мэра Новосибирска Геннадий Захаров, начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска Наталья Чагина.

Фестиваль «Образ» проходит уже второй год подряд и станет традиционным и одним из самых ожидаемых событий города.