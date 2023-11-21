«Сознался и забыл»: маньяк Чуплинский несколько недель провел в Новосибирском СИЗО

Несколько недель назад в СИЗО № 1 г. Новосибирска этапировали известного на всю Россию маньяка Евгения Чуплинского по прозвищу Чупа-Чупс. Душегуб обещал следователям рассказать о неизвестных эпизодах своих преступлений.

― Он периодически что-то вспоминает, потом забывает, где спрятал тело. Но по закону положено, если выявлены новые случаи проводить следственные действия. Обычная рутинная работа для сыщиков, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

По информации источника, ничего полезного Чуплинский так и не сообщил. В настоящее время его уже этапировали обратно в Хабаровский край, где он отбывает пожизненный срок.

― По имеющейся информации осужденный в настоящее время не находится как в СИЗО, так и на на территории Новосибирской области, ― подтвердили в СК региона.

Напомним, бывший сотрудник милиции оказался серийным маньяком, который жестоко расправился с девушками легкого поведения. Свих жертв он выбирал во время вечернего патрулирования на улицах города с 1998 года. Всего Чуплинский убил 19 женщин. Вычислить преступника удалось с помощью экспертизы ДНК, которую провели криминалисты, спустя 18 лет.