Доход со вкладов свыше 1,6 млн рублей будет облагаться новым налогом

Таким образом власти рассчитывают получить 101 млрд руб. со вкладов, доходность которых составляет около 150 тыс. в год, пишет газета «Известия».

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, меры связаны с ужесточением кредитно-денежной политики и повышением ключевой ставки до 15%. Эксперт добавил, что за 11 месяцев средняя арифметическая доходность по вкладам составит около 9% годовых, откуда рассчитывается соотношение суммы вклада и его годовой доходности.

Владимир Чернов пояснил, что все вклады ниже 1,665 млн рублей подпадают под необлагаемую налогом сумму, так как годовой доход от таких депозитов при средней ставке в 9% составит 149 850 рублей.

При этом ставка по доходам останется общей для НДФЛ — 13%, то есть с суммы годового дохода, превышающей 150 тыс. рублей, нужно будет заплатить от 19,5 тыс. рублей.

Расчетом суммы по данным от банков будет заниматься ФНС, заключил аналитик.

Ранее редакция сообщала, что более пяти млрд рублей налогов на имущество насчитали новосибирцам.