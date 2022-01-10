Модульное здание аэропорта «Диксон» в Красноярском крае горело более 12 часов

Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России по факту возгорания модульного здания аэропорта «Диксон» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшие причинение особо крупного размера), сообщает пресс-служба ведомства.

Предварительно установлено, что 8 января 2022 года около 03 часов 20 минут местного времени произошло возгорание модульного здания аэропорта «Диксон».

— Пожар продолжался более 12 часов, до полного уничтожения здания, при этом тушение объекта инфраструктуры не осуществлялось по причине отсутствия сформированного подразделения аварийно-спасательного подразделения службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта, в результате чего собственнику был причинен особо крупный ущерб, — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.