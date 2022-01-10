За новогодние праздники регоператор получил 304 жалобы на вывоз мусора

Предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО в новогодние каникулы 2022 года прошло без сбоев, сообщила пресс-служба регоператора Новосибирской области — ООО «Экология-Новосибирск».

— В праздничные дни ежедневно на линию в среднем выходили более 300 единиц спецтехники. Вся спецтехника, участвующая в оказании коммунальной услуги по обращению с ТКО, оснащена системой навигационного контроля ГЛОНАСС. Кроме того, в каждом автомобиле установлен мобильный терминал системы технико-аналитического контроля «ТКО Сервис», что позволяет в онлайн-режиме отслеживать забор, транспортирование и выгрузку на полигоне всего объема ТКО по Новосибирской области, — уточняется в сообщении.

За новогодние праздники в 2022 году жители региона отправили на полигоны 21154 тонны ТКО. В 2019 году этот показатель был скромнее — 18683 тонны ТКО. Выросла и доля крупногабаритных отходов — на 7,9%.

Наблюдение и контроль процесса предоставления коммунальной услуги по обращению с ТКО осуществлялся ежесуточно. В случае нарушения работы по транспортированию отходов незамедлительно принимались соответствующие меры. К основным причинам можно отнести

За первые дни года контейнерные площадки, на которых наблюдалось систематическое переполнение емкостей для накопления ТКО, были дооборудованы дополнительными контейнерами. В общей сложности региональным оператором выставлены более 250 контейнеров.

— Предоставление коммунальной услуги по обращению с ТКО тесно связано с успешным функционированием как крупных мегаполисов, так и самых мелких населенных пунктов. В настоящее время у ООО «Экология-Новосибирск» достаточно резервов, чтобы в полной мере выполнять функции регионального оператора и не допустить сбоев в сборе и вывозе отходов, — комментирует генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова. — Бесперебойное предоставление коммунальной услуги в праздничные дни на территории 981 населенного пункта это подтвердило.

В период с 1 по 9 января 2022 года в диспетчерскую службу поступило рекордно малое количество обращений от потребителей — 304 звонка. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года были зафиксированы 813 обращений, в 2020-м — 2405. На горячую линию, организованную МинЖКХ региона, обратились 14 человек.

Напомним, сегодня мусор из Новосибирска вывозят две организации: МУП «Спецавтохозяйство» (САХ, Кировский, Первомайский и Советский районы), а также «дочка» регоператора ООО «Экология-Новосибирск» — ООО «Эко-Транс», с привлечением субподрядных организаций. В декабре «Экология-Новосибирск» запустила процедуру самобанкротства из-за задолженности в 1,8 млрд рублей, что привело к серьезному напряжению на рынке вывоза ТКО в регионе.