Муниципальное предприятие обвинили в злоупотреблении доминирующим положением

Новосибирское УФАС России признало МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство» виновным в совершении административного правонарушения: злоупотребления доминирующим положением, прописанным в части 1 статьи 14.31 КоАП РФ. По этой статье предусмотрена административная ответственность за нарушение занимающим доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим субъектом, за исключением субъекта естественной монополии, действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим положением и недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если такие действия приводят или могут привести к ущемлению интересов других лиц и при этом результатом таких действий не является и не может являться недопущение, ограничение или устранение конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 9.21 КоАП РФ, уточнила пресс-служба управления.

По данным УФАС, «Спецавтохозяйство» навязывало партнерам невыгодные условия договора. А именно, включило в договор на оказание услуг по размещению отходов, не являющихся твердыми коммунальными отходами, требования о предоставлении доступа к системе ГЛОНАСС транспортного средства.

Ранее Новосибирское УФАС России направляло предупреждение о прекращении действий с признаками нарушения закона о защите конкуренции. Но предупреждение не было выполнено в установленный срок. В итоге на «Спецавтохозяйство» наложили штраф в размере заплатит 300 000 рублей за злоупотребление доминирующим положением.

МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство», занимает доминирующее положение на рынке услуг по размещению отходов IV-V класса опасности на территории Новосибирской области. МУП «Спецавтохозяйство» управляет двумя городскими полигонами — Гусинобродским и Левобережным, в качестве перевозчика обслуживает Первомайский, Кировский и Советский районы.