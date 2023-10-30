«Мои мозги меньше моей груди»: концерт INSTASAMKA в Новосибирске заинтересовал общественников

Любимица современных подростков Инстасамка планирует приехать в Новосибирск в марте 2024 года. Концерт должен состояться на площадке Bla Bla Bar. Билеты на выступление стоят от 1700 рублей. Фанаты звезды поп-чартов ждут выступления кумира молодежи, а вот Совет отцов забил тревогу.

― Вы знаете, что мы уже вымираем? Как нация, как российский народ? Она приедет и будет развращать нашу молодежь, рассказывать им прямо противоположное. С этой мерзостью надо бороться, — заявил Atas.Info представитель общественной организации Сергей Майоров.

Тексты песен Дарьи Зотеевой (настоящее имя рэп-исполнительницы) вызывают много вопросов у старшего поколения. Девушка поет о запрещенных веществах, потребительском отношении к жизни и пропагандирует исключительно материальные ценности. У современной певицы есть также много хитов с использованием обсценной лексики.

В марте 2023 года в Пятигорске местные жители добились отмены концерта Инстасамки. Мэр города Дмитрий Ворошилов встретился с организаторами в ДК «София» с просьбой не принимать поп-звезду, а также попросил правоохранителей проконтролировать процесс. С таким же скандалам были отменены концерты в Сочи, Краснодаре, Курске и Ростове-на-Дону.

Дарья Зотеева и ее муж Moneyken объявили в своих социальных сетях о переносе тура на март 2024 года.