Хулиган на мотоблоке ответит в суде за стрельбу по детям в Новосибирской области

Семнадцатилетний житель Усть-Таркского района пересмотрел боевиков и заказал в Интернет-магазине пневматический пистолет. Воображая себя крутым мафиози, парень сел на мотоблок и поехал наводить страх на деревенских. На пути вооруженного хулигана попалась компания подростков. Прибавляя газу, сельский парень несколько раз пульнул в группу подростков.

― Произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в направлении троих потерпевших, двое из которых являются несовершеннолетними. В результате 15-летним подросткам причинены повреждения в виде ссадин, ― сообщили в СК по Новосибирской области.

После случившегося к дерзкому смельчаку в гости пришли следователи. В отношении сельчанина завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

― Вину в совершении преступления обвиняемый признал. Уголовное дело направлено в Татарский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу, ― прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.