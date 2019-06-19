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«Молочная кухня» открыла пункт выдачи продукции в Первомайском районе

Ранее пункт располагался в поликлиническом отделении.
  • 19/06/2019, 17:38
«Молочная кухня» открыла пункт выдачи продукции в Первомайском районе

Новый пункт выдачи продукции ГАУЗ НСО «Молочная кухня» открылся в Первомайском районе г. Новосибирска, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что ранее пункт располагался в поликлиническом отделении ГБУЗ НСО «ГКБ №19». Размещение в поликлинике усложняло решение вопросов, связанных с режимом работы и ведением погрузочно-разгрузочных работ. Объемно-планировочные решения не предусматривали холл для посетителей, обособленную зону выдачи продукции, складские помещения. Большой поток льготных категорий в первой половине месяца создавал неудобства для посетителей поликлиники, ожидающих приема.

Размещение «Молочной кухни» по адресу Тельмана, 3 позволило сохранить шаговую доступность от детской поликлиники и привязку к крупным пересадочным узлам Первомайского района. Складские помещения позволяют хранить месячный запас продукции. После ремонта организован удобный вход для маломобильных групп, есть холл для посетителей, два окна выдачи. Обустроены складские помещения. Отделка помещений соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического режима.

— Качество оказания социальных услуг в регионе растет, и открытие нового пункта выдачи полезных продуктов питания – продолжение этой работы. В Новосибирской области реализуется национальный проект «Здравоохранение», и деятельность «Молочной кухни» направлена на одну из составляющих проекта — развитие детского здравоохранения. Льгота охватывает около 15 000 детей по всей Новосибирской области, — отметил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В настоящий момент в Новосибирской области есть две производственные площадки «Молочной кухни» и 14 пунктов выдачи.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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