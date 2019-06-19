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Представители трех филиалов АО «РЭС» собрались в Новосибирске для обмена практическим опытом

Такие семинары стали неотъемлемой частью реализации принципов технической политики предприятия.
  • 19/06/2019, 15:59
инфопро54, АО «РЭС», Мясокомбинатская, конкурс

инфопро54, АО «РЭС», Мясокомбинатская, конкурсДля обеспечения постоянного контроля качества и выявления наиболее прогрессивных способов осуществления рабочих процессов среди филиалов АО «РЭС» проводится ежеквартальный конкурс профессионального мастерства – «Лучший мастерский участок», по итогам которого организуется мероприятие по обмену опытом на базе победившего филиала. Такие семинары стали неотъемлемой частью реализации принципов технической политики предприятия.

Перед началом мероприятия по обмену опытом коллективу 2 мастерского участка службы эксплуатации распределительных пунктов филиала «Новосибирские городские электрические сети», признанному победителем по итогам конкурса «Лучший мастерский участок» за 1 квартал 2019 года, была вручена «Почетная грамота» АО «РЭС».

В ходе посещения отмеченного подразделения участники мероприятия из других филиалов Общества ознакомились с порядком хранения и ведения документации, осмотрели содержащуюся в образцовом порядке химическую лабораторию по испытанию и анализу трансформаторного масла. Кроме этого, делегация посетила участок по восстановлению предохранителей и складские помещения, в которых также было отмечено рациональное размещение материалов и оборудования.

Затем было организовано посещение распределительного пункта РП-190, находящегося на территории электрической подстанции «Мясокомбинатская». В ходе осмотра этого энергообъекта участники оценили качество содержания и обслуживания данной электроустановки, организацию хранения средств защиты и знаков безопасности.

Кроме того, участниками мероприятия были отмечены информативные стенды, обилие справочных материалов, всевозможных памяток и наглядную агитацию по вопросам охраны труда и электробезопасности.

По окончании семинара участники обменялись выводами по аспектам организации рабочих мест, замечаниями и наблюдениями, касающимися составления распорядительных документов и рационального распределения функционала между соответствующими специалистами.

В целом, проведение подобных мероприятий по обмену практическим опытом позволяют  оценить как рационализаторские предложения, направленные на улучшение условий труда, так и различные организационно-управленческие решения, призванные оптимизировать производственный процесс. И в итоге, распространение передовых методов работы в АО «РЭС» обеспечивает непрерывный процесс совершенствования деятельности предприятия, что, в свою очередь, позволяет добиться повышения уровня технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства и обеспечить качественное и надежное электроснабжение потребителей Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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