«Молочная кухня» произвела почти 130 тонн продукции

Областное предприятие ГБУЗ НСО «Молочная кухня» в 2020 году на 110% выполнило государственное задание, расширило ассортимент выпускаемой продукции и увеличило технические возможности, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Молочной продукцией и сухими смесям обеспечиваются дети из Новосибирска и районов области.

Руководитель предприятия Ксения Франк подчеркнула, что в условиях пандемии коронавируса предприятие не снизило объемы производства. Внедрена дистанционная выписка рецептов на льготное детское питание – благодаря этому появилось возможность получить рецепт без личного присутствия у врача.

— По итогам 11 месяцев 2020 года предприятием выдано более 128,5 тонн сухого детского питания – по итогам 12 месяцев общий объем превысит 130 тонн. В настоящий момент работают 15 пунктов выдачи, две производственные площадки, — сказала она.

Среди основных задач 2021 года – дальнейшее переоснащение производственных площадок, разработка новых проектных решений, а также разработка концепции новой укрупненной «Молочной кухни», с учетом интересов детей-льготников Новосибирской области.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области