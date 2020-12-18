Заработайте на покупках до 20 000 рублей

Чтобы принять участие в акции, нужно оплачивать любые товары и услуги зарплатной картой «Мир» Банка «Левобережный»*. Среди тех, кто совершит больше всего покупок в период с 17 декабря 2020 г. по 17 января 2021 г., будет определено 5 победителей. Минимальное количество операций по карте для участия в акции – 20. Размер вознаграждения зависит от суммы безналичных расчетов. В случае победы на ваш счет возвратится сумма ваших покупок, но не более 20 000 рублей.

Акция «100% кешбэк» предоставляет отличную возможность сэкономить в праздничный период. Просто покупайте по безналу продукты на новогодний стол и подарки для своих родных и близких и получите шанс вернуть кешбэк. Акция не требует регистрации, вы автоматически примете участие в розыгрыше в случае выполнения всех условий. Победители, совершившие максимальное количество безналичных расчетов по карте «Мир», будут определены 18 января 2021 г.

Правила проведения акции размещены на сайте Банка «Левобережный». Вопросы можно задать по телефону единой справочной службы: 8-800-3333-555.

* Участниками акции являются клиенты Банка «Левобережный» – физические лица, получающие заработную плату в рамках действующего договора зарплатного проекта на карту «Мир». Для расчета вознаграждения и количества операций банковские карты клиента не суммируются. Вознаграждение по каждому участнику, отвечающему условиям акции, выплачивается один раз.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право завершить акцию «100% кешбэк» досрочно или изменить ее условия с обязательным уведомлением на официальном сайте www.nskbl.ru.

Фото: пресс-служба банка