В Новосибирске объявлены аукционы на аренду земельных участков под застройку

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска объявил аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков под застройку. На торги выставлены пять участков в Ленинском, Заельцовском, Первомайском и Калининском районах.

Согласно документации, один из участков, предназначенных застройку, расположен на ул. Большой в Ленинском районе Новосибирска. Его площадь 11 224 кв. метров. Территориальная зона — зона коммунальных и складских объектов (П-2). Начальный размер годовой арендной платы — 1 млн 793 тысяч рублей, задаток — 1 млн рублей, шаг аукциона — 53 000 рублей.

Второй участок, который предлагают в аренду под застройку, тоже находится на ул. Большой. Его площадь 9123 кв. метров. Территориальная зона — зона производственной деятельности (П-1). Начальный размер годовой арендной платы — 3 млн 483 тысяч рублей, задаток — 2 млн рублей, шаг аукциона — 104 000 рублей.

Еще один участок, выставленный на торги, находится по Бердскому шоссе, з/у 4б в Первомайском районе Новосибирска. Его площадь 10 688 кв. метров. Территориальная зона — зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1). Начальный размер годовой арендной платы — 3 млн 780 тысяч рублей, задаток — 3 млн 780 тысяч рублей, шаг аукциона — 113 000 рублей.

Четвертый участок площадью 1889 кв. метров расположен на ул. Твардовского, 1/4. Территориальная зона — зона коммунальных и складских объектов (П-2). Начальный размер годовой арендной платы — 588 000 рублей, задаток — 588 000 рублей; шаг аукциона — 17 000 рублей.

А также на торги выставлен участок на ул. Ельцовской площадь 3489 кв. м. Территориальная зона — зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1). Начальный размер годовой арендной платы — 1 млн 20 тысяч рублей, задаток — 103 102 рублей; шаг аукциона — 30 000 рублей.

Аукцион состоится 21 января 2021 года.

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