Молочная отрасль региона наращивает производство

С начала года производство молока в Новосибирской области выросло на 20 тысяч тонн, мощности для дальнейшего роста имеются, а на складах молочных заводов хранятся значительные запасы сыров и сливочного масла, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил региональный министр сельского хозяйства Евгений Лещенко, за первый квартал 2020 года животноводы Новосибирской области надоили 162 тысячи тонн молока, что на 20 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. За сутки в регионе производится почти 2 тысячи тонн молока.

Среднесуточный надой составляет сейчас 15,2 кг, в прошлом году в этом период от фуражной коровы получали на килограмм меньше. Гораздо выше среднеобластного уровня показатели надоев в Ордынском, Каргатском и Маслянинском районах: по 24-28 кг от коровы в сутки.

— Молочное скотоводство для нашего региона – самая крупная животноводческая отрасль, она ежегодно наращивает объемы производства, — отметил Евгений Лещенко. — Валовое производство молока увеличивается как за счет развития молочного животноводства во всех категориях хозяйств, так и за счет реализации крупных инвестиционных проектов, открытия новых животноводческих комплексов. Только за прошлый год производство молока приросло на 36 тысяч тонн.

По его словам, устойчивую тенденцию на повышение продуктивности молочного стада подтверждают показатели: по итогам 2019 года в Новосибирской области получено от фуражной коровы в среднем 5020 кг молока. Выход за пятитысячный рубеж дает животноводам области право на федеральную субсидию с повышающим коэффициентом.

По словам министра, часть произведенного в регионе сырого молока отправляется на молокоперерабатывающие предприятия нашей области, часть – продается в другие регионы, откуда тоже зачастую возвращается в торговые сети Новосибирской области в переработанном виде. На местном рынке представлено большое число брендов различной молочной продукции. Недостатка в ней в регионе нет.

— Молокоперерабатывающие предприятия региона сейчас работают в штатном режиме и стабильно выполняют все заявки от торговых организаций. В случае изменения потребительского спроса они готовы увеличить выпуск продукции, свободных мощностей для этого на молокоперабатывающих предприятиях достаточно, — отметил министр.

Также Евгений Лещенко подчеркнул, что на складах молочных заводов хранятся значительные запасы сыров и сливочного масла.

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