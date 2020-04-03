Справки для детсадов будут выдавать на месте

— Детсады в Новосибирской области продолжат работу в режиме дежурных групп. Это не нарушает указ президента и права работников дошкольных учреждений. Мы со всеми отработали этот вопрос, дали рекомендации оплате и организации труда. Совсем закрыть мы детсады не можем, так как есть категории граждан, которые обязаны работать во время «нерабочих дней»: спецслужбы, врачи, работники ЖКХ и т.л., — пояснил на пресс-подходе министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Он подчеркнул, что детям, которые не ходили в детсад больше нескольких дней, справки будут выдавать медсестры на местах.

— Мы договорились, что не будем грузить медперсонал в поликлиниках этой задачей в такой сложный период. Плюс, оградим детей и родителей от хождения по больницам, — подчеркнул министр.

На первой «нерабочей неделе» в области частично работало 423 детских сада. Дежурные группы посещал 1671 ребенок: по 2-5 детей в группе.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru