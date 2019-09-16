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Пятнадцать компаний стали победителями областного конкурса инновационных проектов

В числе проектов-получателей субсидии – инновационные разработки в области сельского хозяйства, медицины, биологии, геологии, энергетики и т.д.
  • 16/09/2019, 15:51
Пятнадцать компаний стали победителями областного конкурса инновационных проектов

Пятнадцать компаний-инноваторов Новосибирской области стали победителями областного конкурса инновационных проектов, проводимого региональным министерством науки и инновационной политики, сообщили в пресс-службе регионального минпромторга.

По итогам конкурса инновационные компании получают субсидии на осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск опытной партии продукции, её сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия. Предоставление субсидии производится на срок, не превышающий два года, в размере 50 % от стоимости проекта, но не более 3 млн рублей в год.

Субсидии предоставлены на следующие проекты: «Разработка технологий выращивания овощных культур и клубники в условиях закрытого грунта и искусственного микроклимата в вертикальных фермах» (ООО «Городские теплицы»); «Разработка стволовой части системы активной распределённой термометрии для добывающих и нагнетательных скважин» (ООО «Айсико»);  «Экстрактор хирургический мобильный с системой контроля наличия экссудата» (ЗАО «Сибирский научно-исследовательский центр медицинской техники»); «Разработка ранорасширителя для хирургических операций в абдоминальной полости с автоматизированным формированием конфигурации зоны операционного вмешательства «АР-1» (ЗАО «Сибирский научно-исследовательский центр медицинской техники»); «Создание исследовательской метрологической лаборатории поверки и калибровки геофизических инклинометров на основе разрабатываемой калибровочной автоматизированной установки нового поколения, использующей нейросетевые алгоритмы» (ООО «ННТЦ»); «Разработка технических средств и технологии бурения геологоразведочных скважин при поиске месторождений полезных ископаемых в сложных горно-геологических и горнотехнических условиях Сибири и Арктики» (ООО «НПО «Горное машиностроение»); «Коммерциализация наборов реагентов для проведения генетических анализов по персонификации лекарственной терапии больных раком легкого» (ООО «БиоЛинк»); «Разработка и коммерциализация шнекового пневмо-эжекционного рабочего органа для бурения скважин в четвертичных отложениях» (ООО ПКФ «Горное дело»); «Создание высокотехнологичного производства автоматических роботизированных доильных комплексов» (ООО «Сибагроинвест»); «Умный дом. Подсистема интеллектуального видеонаблюдения» (ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»); «Оптимизация сухой формы биопрепарата «Нематофагин-Микопро» для защиты растений от паразитических нематод и модернизация технологии его производства» (ООО «Микопро»); «Разработка программного комплекса для автоматического моделирования плоскости индивидуальных имплантатов для закрытия дефектов костей черепа на основе искусственных нейронных сетей» (ООО «АкадемДжин»); «Разработка бытового твердотопливного котла с возможностью выработки пара и электроэнергии» (ООО «Баган»); «Создание измерительно-диагностического комплекса PolisSpray для анализа качества распыла жидкостей форсунками на основе лазерно-оптических методов» (ООО «Сигма-Про»);  «Разработка двухсистемной модульной зарядной станции для электрического транспорта» (АО «Электроагрегат»).

— При определении победителей членами конкурсной комиссии учитывалось соответствие проектов приоритетным направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности Новосибирской области, технологическим направлениям программы реиндустриализации экономики  региона до 2025 года, — отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев. — Помимо этого учитывался также научно-технический уровень проектов, ожидаемые научно-технические результаты, конкурентные преимущества, наличие научных работ, публикаций, патентов и авторских свидетельств по тематике проекта, значимость ожидаемых научно-технических результатов для социально-экономического развития региона.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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