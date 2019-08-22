Молодые предприниматели из Новосибирска отправятся покорять Китай

Подведены итоги отборочного этапа Российско-Китайского молодёжного бизнес-инкубатора (РКМБИ), сообщили в пресс-службе бизнес-инкубатора. К участию в бизнес-инкубаторе приглашались молодые предприниматели, представители профессиональных и отраслевых сообществ, ученые, авторы и изобретатели, проживающие на территории Новосибирской области от 18 до 35 лет.

Отмечается, что в ходе отборочного тура было подано более 150 заявок. Из числа зарегистрированных были отобраны 12 молодых людей с самыми интересными и перспективными бизнес-идеями и бизнес-проектами. Среди них Сергей Борисов (Новосибирск) — глава делегации РКМБИ; Кирилл Радченко (Санкт-Петербург) с проектом «Завод медицинского стекла первого гидролитического класса», Екатерина Киселева (Новосибирск) с проектом «Интернет-магазин китайских книг», Антон Рязанцев (Новосибирск) с проектом «Программно-аппаратный комплекс для управления жизненным циклом газотурбинных установок», Юрий Карл (Новосибирск) с проектом «Acryl Miner», Владимир Полтавский (Новосибирск) с проектом «Гаджет», Никита Слесаренко (Новосибирск) с проектом Всесезонный курорт «Новый Шерегеш», Сергей Дорофеев (Томск) с проектом «Система прогнозирования технического состояния оборудования на основе искусственного интеллекта», Екатерина Кирилина (Москва) с проектом «Культурный обмен, нахождение и исследование точек пересечения и интеграции культурных кодов», Андрей Бушуев (Москва) с проектом «Культурно-образовательное технологическое пространство», а также Станислав Цыганок (Новосибирск) с проектом «Сухие смеси для производства мороженого» и Евгений Спирин (Новосибирск) с проектом «Network Solutions».

Отмечается, что следующим этапом для финалистов отборочного тура станет прохождение образовательной программы, которая пройдет в Сибирском государственном университете путей сообщения с 20 по 29 сентября. В это же время с деловым визитом в Новосибирск прилетит делегация из г. Шэнчьжэнь, что позволит участникам российским участками познакомиться с проектами участников китайской стороны.. После обучения резиденты отправятся в г. Шэнчьжэнь, КНР, где будут презентовать свои работы и проходить деловую программу.

— Участие в программе позволит резидентам вывести бизнес-проекты на китайский рынок в ускоренные сроки. Участники получат возможность привлечения как китайских, так и российских инвестиций. По окончании процесса обучения резидентам выдадутся удостоверения государственного образца о повышении квалификации, — рассказали в пресс-службе бизнес- инкубатора.

Фото предоставлено пресс-службой РКМБИ