Инвестор «Жуковки» вынес на инвестсовет школу нового формата

В качестве примеров, вдохновивших новосибирцев на создание самостоятельного проекта, Бойко назвал Школу Летово (Московская область, занимает 60 га, инвестиции составили 2 млрд рублей, стоимость одного места — 2 млн рублей, одного кв. м — 142 тысячи рублей. Школа рассчитана на 1012 учеников, плата в месяц — 142 тысячи рублей без питания), Хорошкола (Москва, 21 тысяча кв. м, инвестиции — 2,5 млрд рублей, одно место — 3,5 млн, стоимость одного кв. м — 120 тысяч рублей, 700 учеников, плата — 88,8 тысячи рублей в месяц без питания, построена при содействии главы Сбербанка Германа Грефа), Международная гимназия Сколково (Московская область, 22,3 тысячи кв. м, инвестиции — 2,8 млрд рублей, одно место — 4 млн рублей, стоимость одного кв. м — 125 тысяч рублей, 700 учеников, плата — 120 тысяч в месяц без питания).

— По принципу реализации нам больше всего понравилась Школа Летово, а по концепции — гимназия Сколково, которую мы взяли за образец, — говорит Бойко.

Он предложил построить школу нового формата на участке, расположенном напротив Заельцовского парка рядом с ЖК «Жуковка», который строит TS Group. Земля находится в муниципальной собственности. Площадка практически готова для начала работ: территория уже перезонирована и получила статус ОД 5, выполнена инженерная подготовка участка, проведен газ, построена первая очередь котельной, решен вопрос с водопроводом, канализацией, электроэнергией. С банками проработана организационно-правовая схема возможного финансирования проекта.

— Проект будет реализовываться в три этапа. В течение пяти лет (до 2025 года) мы планируем выйти на проектную мощность. В общей сложности намерены построить 15,7 тысячи кв. м. Совокупный объем инвестиций — 1,6 млрд рублей. С учетом дополнительного образования и спортивных секций в школе смогут в год обучаться до 6, 5 тысячи человек. Из них 528 — постоянно, — сообщил Бойко.

Инвестиции в строительство самой школы (первый этап проекта) площадью 7 тысяч кв. м оцениваются в 737 млн рублей с НДС. При этом одно место будет стоить 1,2 млн рублей, один кв. м — 89 тысяч рублей. Для бюджета стоимость учебного места обойдется в 300 тысяч рублей. Оплата для родителей составит 56 тысяч в месяц с питанием и рассчитана на пребывание ребенка в течение всего дня. Дата ввода — 2022 год.

Второй этап предусматривает строительство спортивного блока площадью почти 4 тысячи кв. м. Стоимость объекта — 419 млн рублей, в год его смогут посещать до 3 тысяч детей. Срок сдачи — 2023 год. Третий этап — блок дополнительного образования и пансионат площадью 4,7 тысячи кв. м. Объем инвестиций — почти 500 млн рублей. Посещаемость — до 3 тысяч человек в год. Срок ввода — 2025 год. По словам Александра Бойко, подготовка по блокам допобразования будет идти по 56 направлениям, а в пансионате смогут проживать старшеклассники с 7 по 11 класс (80 детей). Бизнес-планом предусмотрено, что 10% бюджета школы будут направляться на поддержку одаренных детей, у которых родители не в состоянии вносить ежемесячную плату.

Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней при реализации проекта за 10 лет составят 574 млн рублей, Окупаемость проекта с господдержкой — 7,4 года, без господдержки — 10,3 года. В качестве господдержки инвестор запросил признать проект масштабным, предоставить участок под строительство без торгов, а также субсидию на образование — 25 тысяч рублей на ученика в год.

Первый заммэра Новосибирска Борис Буреев, комментируя предложение инвестора, отметил, что проект интересный, но у мэрии есть ряд технических вопросов. Кроме того, чиновник подчеркнул, что на городском инвестсовете это предложение не рассматривалось. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что спрос на качественные образовательные услуги постоянно растет, в том числе платежеспособный, поэтому такой проект на территории региона вполне может быть реализован.

— Его нужно поддержать, так как семьи, которые заинтересованы в предоставлении детям такого образования, будут отдавать их в Москву, Санкт-Петербург, за границу. Еще одна школа на территории Новосибирска, пусть даже с частичной оплатой услуг, точно не помешает, — пояснил он. — С другой стороны, если речь идет о предоставлении госсубсидий, то проект должен быть социальным, то есть вы должны предоставлять жителям города и региона часть услуг на льготной или бесплатной основе. При принятии решения о субсидировании будет оцениваться объем предоставления этих услуг.

По итогам заседания инвестсовета инвестору рекомендовали выйти с предложением на инвестсовет города и обратиться к мэрии Новосибирска с запросом на предоставление земельного участка. Вопрос о субсидиях и их объеме рассмотрит комиссия при инвестсовете.

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