Молодые жители Новосибирска планируют финансы охотнее старшего поколения

По данным опроса АО «НПФ Сбербанка», три четверти россиян планируют свои доходы и расходы, но большинство из них – на короткие сроки, сообщили в пресс-службе компании. Так, 43% россиян составляют бюджет на ближайшие три месяца, 7% – на 4-6 месяцев, а еще 17% – на полгода-год. 7% жителей России занимаются уже достаточно долгосрочным планированием: 4% – на 1-3 года вперед, 1% – на 3-5 лет и 2% – на срок от 5 лет.

Эксперты отметили, что более широкие горизонты планирования характерны для жителей крупных городов и административных центров регионов.

— В Новосибирске порядка трети жителей прогнозируют свои доходы и расходы на срок от полугода, а 10% – на срок более 1 года, — говорят в НПФ Сбербанка.

При этом анализ разных возрастных групп показал, что молодое поколение новосибирцев вдвое чаще занимается планированием доходов и расходов на год вперед по сравнению с горожанами старшего поколения. Так, среди людей в возрасте 25-35 лет на год и более финансы планируют 10%, а среди новосибирцев в возрасте 35-55 лет и старше, – 6%.

Отмечается, что несмотря на отсутствие у большинства граждан привычки к долгосрочному планированию, две трети россиян задумывались об источниках дохода в пожилом возрасте. Большинство начинает впервые думать об этом в 30–35 лет. При этом молодые люди в возрасте до 35 лет все реже готовы полагаться исключительно на государственную пенсию (менее 45%).

Около 10% опрошенных в качестве предполагаемого источника дохода в пожилом возрасте назвали пенсию от негосударственного пенсионного фонда. 8% опрошенных сообщили, что уже сейчас пользуются услугами НПФ. Жители Новосибирска выбирают услуги НПФ в полтора раза чаще, чем россияне в среднем.

— Анализ обращений и запросов наших клиентов показывает, что за последнее время интерес к самостоятельному накоплению на пенсию существенно вырос. В частности, с октября 2018 года в десятки раз увеличилось количество обращений в НПФ Сбербанка по поводу индивидуальных пенсионных планов (ИПП). ИПП очень хорошо решает задачу комфортного накопления на будущую пенсию, поскольку не требует больших затрат и предполагает индивидуальный график взносов. Если с 25-30 лет откладывать на ИПП 2-4% зарплаты, доход после окончания трудового периода может составить до 80% трудового заработка, — говорит Александр Прокопенков, директор по развитию НПФ Сбербанка.

Фото: предоставлено пресс-службой