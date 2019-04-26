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Проект ЦКП «СКИФ» получил участок в бессрочное пользование

Следующий этап — проработка технических условий подключения к коммуникациям.
  • 26/04/2019, 15:56
Проект ЦКП «СКИФ» получил участок в бессрочное пользование

Территориальное управление Росимущества в Новосибирской области передало Институту катализа (ИК) Сибирского отделения РАН право бессрочного пользования участком в наукограде Кольцово под строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН.

— Регистрация права бессрочного пользования земельным участком под строительство ЦКП «СКИФ» — очень важный шаг для всех нас. Проект приобретает очертания, есть согласованное задание на проектирование, а теперь и реальное, вещественное основание для строительства, — сказал помощник директора по перспективным проектам Института ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН), руководитель проектного офиса ЦКП «СКИФ» Яков Ракшун.

По словам Якова Ракшуна, участка площадью 24 гектара достаточно для создания всей инфраструктуры центра. Предварительно, наружный диаметр основного здания составит около 230 метров.

Следующий шаг после регистрации права – проработка технических условий подключения к коммуникациям.

Напомним, ИЯФ СО РАН выступает одним из инициаторов проекта и основным соисполнителем — Институт будет создавать ускорительный комплекс для проекта ЦКП «СКИФ».

Проект ЦКП «СКИФ» в Новосибирске – флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0». Источник синхротронного излучения четвертого поколения станет частью отечественной сетевой инфраструктуры синхротронных и нейтронных исследований с головной установкой ИССИ-4 в НИЦ «Курчатовский институт». ЦКП «СКИФ» будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный корпус. Запуск первой очереди проекта запланирован на 2024 год, ориентировочная стоимость — 37,1 млрд. рублей.

Фото: пресс-служба ИЯФ СО РАН

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