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Молодым семьям предложат новые меры поддержки

Получателей дополнительных выплат при рождении детей станет значительно больше.
  • 01/03/2019, 13:35
Молодым семьям предложат новые меры поддержки

К 2024 году объёмы жилищного строительства в Новосибирской области в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» должны достичь 2,6 млн квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что параллельно в регионе будут создавать условия для комфортной жизни и привлечения молодых специалистов, прежде всего, в сельскую местность – в первую очередь, бюджетников. По словам губернатора области Андрея Травникова, к 2024 году в сёлах будет построено не менее 650 служебных квартир по типовым проектам для молодёжи. Уже в 2019 году будут построены первые такие дома в шести муниципалитетах области.

Задача на ближайшую перспективу, которую обозначил губернатор, – создать условия для демографического роста в регионе, сделать Новосибирскую область привлекательной для жизни, работы, учёбы и самореализации людей самых разных возрастов и социальных групп.

— В этом году в Новосибирской области почти 4 миллиарда рублей будет направлено на финансовую поддержку семей при рождении детей. Президент Владимир Путин предложил со следующего года усилить это направление. Получателей дополнительных выплат при рождении детей станет значительно больше, — сообщил губернатор.

По его словам, уже сегодня в регионе просчитывают и планируют эти затраты на среднесрочную перспективу.

— В нашем регионе проживает более 23 тысяч 700 многодетных семей, которые получают льготы. И так как сегодня многие большие семьи стараются обзавестись собственным домом и хозяйством, предложенные президентом России льготы по налогу на недвижимость и земельному налогу будут очень востребованы, — заявил Андрей Травников. Ещё одно новое направление – меры поддержки и стимулирования индивидуального строительства, в первую очередь, для семей с детьми.

Также ещё одна действенная региональная мера поддержки не только многодетных семей, но и других категорий жителей области, – социальный контракт. В нашей области он реализуется уже не один год и чаще всего заключается для развития личного подсобного хозяйства, при открытии собственного дела. В прошлом году в области было заключено почти две тысячи таких контрактов на общую сумму почти 53 миллиона рублей. Учитывая эффективность этой меры и в социальном, и в экономическом плане, региональные власти намерены усиливать это направление, как и многие другие меры поддержки.

Фото: Ростислав Нетисов

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