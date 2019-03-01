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Страховой актив Игоря Кима готов к ускоренному росту

  • 01/03/2019, 13:39
В «Д2 Страхование» произошли кадровые рокировки.

КимСовет директоров «Д2 Страхования», состоявшийся 15 февраля, одобрил результаты деятельности компании. По итогам 2018 года страховщик собрал 742 млн руб. премий (+12% к результату предшествующего года). Основным драйвером стало страхование от несчастных случаев и болезней, доля которого увеличилась в портфеле до 37%, сообщает пресс-служба компании.

По итогам года активы «Д2 Страхования» составили 1,5 млрд руб., в том числе 58% относятся к категории высоколиквидных. Собственный капитал — 659 млн руб., запас по марже платежеспособности (более 400% к нормативному значению) позволяет наращивать объемы бизнеса. Финансовый результат от страховой деятельности +156 млн руб. (+61% к показателю 2017 года). В декабре рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности «Д2 Страхования» на уровне ruBBB+.

Совет директоров также принял приоритеты развития компании на 2019 год. Основными задачами являются сохранение финансовой устойчивости и масштабирование бизнеса за счет наращивания операционной прибыли от страховой деятельности, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, решением совета, в компании пройдут кадровые рокировки. Председателем совета директоров избран Юрий Вавилов, ранее занимавший должность генерального директора компании. Теперь он сфокусируется на вопросах стратегии, финансовой устойчивости и корпоративного управления. Генеральным директором назначен Артем Леконцев, он будет реализовывать цели по получению прибыли от масштабирования бизнеса и диверсификации каналов продаж. Артем Леконцев работает в «Д2 Страховании» с 2011 года и курирует направление продаж в позиции заместителя генерального директора, входит в состав правления и является акционером компании.

— Мы создали все условия, необходимые для ускоренного роста, включая надежный баланс, рентабельные страховые проекты и федеральную сеть партнеров. Следующим этапом становится масштабирование, под которым мы понимаем кратный рост действующей маржинальной модели бизнеса. Команда Юрия Вавилова и Артема Леконцева показала свою результативность и на новых позициях является достаточным условием для достижения целей, поставленных Советом директоров, — комментирует решения совета директоров мажоритарный акционер «Д2 Страхования» Игорь Ким.

АО «Д2 Страхование» работает на страховом рынке 27 лет. Сегодня компания ориентируется на комплексное развитие в канале В2В, включая банкострахование и цифровой ретейл. По итогам 9 мес. 2018 года «Д2 Страхование» входит в ТОП-20 по страхованию имущества физических лиц (за исключением транспортных средств) и ТОП-40 по страхованию от несчастных случаев и болезней.

Игорь Ким — российский банкир с новосибирскими корнями, активно работающий на рынке M&A.

Фото: с сайта общественной организации Ассоциация банков России

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