Молодым специалистам в сельском хозяйстве заплатят «подъемные»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал постановление, определяющее порядок предоставления и размеров единовременных выплат молодым специалистам в сельском хозяйстве, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, гарантии финансовой поддержки молодых специалистов были и ранее закреплены в региональном законодательстве, но их размер был значительно меньше.

— Существенное увеличение с этого года размера социальных выплат будет способствовать закреплению молодежи на сельских территориях, — отметил министр. — Молодые специалисты в сельском хозяйстве очень нужны, поскольку они несут в отрасль новые знания, новые технологии. Для молодежи в современном агропромышленном комплексе много интересных и перспективных задач.

Новый документ разработан в соответствии с законом Новосибирской области от 01.07.2019 № 396-ОЗ «О государственной аграрной политике в Новосибирской области» и регламентирует процедуру предоставления и размеры выплат. Для получения господдержки молодой специалист должен соответствовать двум условиям: быть выпускником, получившим высшее или среднее профессиональное образование, и трудоустроиться в течение года со дня окончания обучения на работу в организацию, осуществляющую сельскохозяйственное производство в сельской местности Новосибирской области.

Размеры единовременных выплат молодым специалистам с 1 января этого года установлены следующие: 200 тысяч рублей – получившим высшее образование, 150 тысяч рублей – получившим среднее профессиональное образование. Для получения «подъемных» заключается трехстороннее соглашение между министерством сельского хозяйства Новосибирской области, организацией, в которой работает молодой специалист, и самим молодым специалистом. Соглашение предусматривает обязательство получателя выплаты проработать в организации не менее двух лет.

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